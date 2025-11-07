Μια all-star hip hop συναυλία στο Arch Club.

Με αφορμή τα 10 χρόνια της Hoodgroove, η Αθήνα γιορτάζει συγκεντρώνοντας την κοινότητα σε μία μοναδική γιορτή της hip hop κουλτούρας.

Το line-up περιλαμβάνει:



MCs: Don Salva, MC Yinka, Ζωγράφος & Ghetto Rock, Retro, Θανάσιμος

Special Guest: Sadomas

DJs: MCD, DJ Marble, Scumvag

Breaking Show: με κορυφαίους b-boys και b-girls σε solo acts και on-stage cyphers



«Όταν ξεκινήσαμε το 2015, δεν φανταζόμασταν πόσο θα μας αγκαλιάσει η πόλη. Οι δρόμοι, ο μουσαμάς, οι γωνιές των γηπέδων έγιναν σκηνή μας. Από τα πρώτα battles στα πάρκα, τα freestyle στην πλατεία, τις πρόβες στα υπόγεια και τη φωνή μας στα μικρόφωνα… φτάσαμε στο Raw District.



Μια στιγμή όπου ό,τι αγαπήσαμε συγκεντρώνεται σε μία σκηνή. Όλοι όσοι έγιναν μέρος αυτής της ιστορίας — οι φωνές, τα βήματα, οι λέξεις, οι ήχοι — είναι εδώ.



Σε καλούμε:



- Να δεις αυτά που χτίσαμε μαζί

- Να ακούσεις αυτούς που έγραψαν τη μνήμη της κουλτούρας

- Να νιώσεις την ενότητα μιας κοινότητας που δε σταμάτησε ποτέ να αναπνέει



Αυτό δεν είναι απλώς event.

Είναι γιορτή. Είναι οικογένεια.

Είναι 10 χρόνια Hoodgroove. Και μόλις ξεκινήσαμε.»



Πληροφορίες Εισιτηρίων



Προπώληση: 12€ μέσω Ticketmaster



Στην πόρτα: 15€



Arch Club Live Stage, Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1, Ταύρος Αττικής