Οι νέες σειρές που έρχονται στο Netflix τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου.

Ρίχνοντας μια ματιά στη λίστα με τις νέες αφίξεις στο Netflix, θα έλεγες κανείς ότι ο streamer περίμενε την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου για να μας παρουσιάσει τις νέες κυκλοφορίες του.



Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου, επτά καινούριες σειρές θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, μεταξύ των οποίων η πολυσυζητημένη, πολυαναμενόμενη και προτελευταία, τέταρτη σεζόν του The Witcher με τον Λίαμ Χέμσγουορθ να διαδέχεται πλέον τον Χένρι Καβίλ στον ρόλο του Γητευτή.



Μια από τις επίσης πιο πολυαναμενόμενες ταινίες είναι το Ballad of a Small Player με πρωταγωνιστές τον Κόλιν Φάρελ και την Τίλντα Σουίντον.



Όσον αφορά τη λίστα με τα ντοκιμαντέρ, το γεμάτο αγωνία Εφιάλτες της Φύσης: Χαμένοι στη ζούγκλα και Αϊλίν: Η Βασίλισσα των Κατά Συρροή Δολοφόνων, για την serial killer που ενέπνευσε την ταινία Monster με τη Σαρλίζ Θερόν, δεν χάνονται με τίποτα.

Σειρές του Netflix

Οι Κυρίαρχοι του Παιχνιδιού (Rulers of Fortune)

Κυκλοφορεί 29/10



Ένας νεαρός φιλοδοξεί να ανέβει στην ιεραρχία του υπόκοσμου του τζόγου στο Ρίο, αγνοώντας το επικίνδυνο παιχνίδι προδοσίας, πάθους και αίματος που τον περιμένει.



{https://youtu.be/y1E-jSD_T5k?si=IAUcSSnlIq1clAnn}



Πωλείται στο Χόλιγουντ: Σεζόν 9 (Selling Sunset: Season 9)

Κυκλοφορεί 29/10



Οι πράκτορες του O Group επιστρέφουν για μια εκρηκτική σεζόν. Νέα πρόσωπα φέρνουν νέες διαμάχες και καθώς η πίεση αυξάνεται στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.



{https://youtu.be/Xpa35HwBdwM?si=cpsHqd4rZy66Xuch}



Ο Γητευτής: Σεζόν 4 (The Witcher: Season 4)

Κυκλοφορεί 30/10



Μετά τα γεγονότα της τρίτης σεζόν που αλλάζουν την Ήπειρο, ο Γκέραλτ, η Γένεφερ και η Σίρι χωρίζονται από έναν άγριο πόλεμο και αμέτρητους εχθρούς. Θα ξανασμίξουν;



{https://youtu.be/HK9dU6JIroU?si=bOV9-5G2_ReLuACB}

Ο Γιος του Γάιδαρου (Son of a Donkey)

Κυκλοφορεί 30/10



Ο Θίο σκαρφίζεται χαοτικά σχέδια για να σώσει το κατασχεμένο αυτοκίνητό του. Στο μεταξύ, ο ετοιμοθάνατος πατέρας του θα κάνει τα πάντα για να βρει ένα νέο νεφρό.



{https://youtu.be/vu_Nmf8Teto?si=3mw1Ny2QllPFmJZr}



Η Αυτοκρατορία του Άμστερνταμ (Amsterdam Empire)

Κυκλοφορεί 30/10



Όταν αποκαλύπτεται η σχέση του Τζακ, η σύζυγός του, Μπέτι, αποφασίζει να του πάρει αυτό που αγαπάει περισσότερο: την αυτοκρατορία των coffee shop Jackal.



{https://youtu.be/d8DOm2D_72U?si=NbmDJUfNhinQSOkQ}

Με Κομμένη την Ανάσα: Σεζόν 2 (Breathless: Season 2)

Κυκλοφορεί 30/10



Η ιδιωτικοποίηση του νοσοκομείου φέρνει έναν νέο προϊστάμενο και ωθεί το προσωπικό ακόμα πιο πολύ στα άκρα, ενώ η Πατρίθια κι η Τζέσικα δίνουν μια μάχη ζωής και θανάτου.



{https://youtu.be/XOvDEPo1RwQ?si=pSZJJOIPCMJ5pdUy}

Bad Influencer

Κυκλοφορεί 30/10



Μια ανύπαντρη μητέρα –και παραχαράκτρια λουσάτων τσαντών– συνεργάζεται με μια εγωκεντρική ινφλουένσερ για να πουλήσει τις τσάντες της και να ξεφύγει από τα χρέη.



{https://youtu.be/fhqh073l48w?si=gXa45hQJi5GYlXqB}

Tαινίες του Netflix

Η Μπαλάντα ενός Μικρού Παίκτη (Ballad of a Small Player)

Κυκλοφορεί 29/10



Στα αστραφτερά καζίνο του Μακάο, ένας τζογαδόρος που θέλει να ξεφύγει από το παρελθόν και τα χρέη του εντυπωσιάζεται από μια μυστηριώδη γυναίκα στο τραπέζι του μπακαρά.



{https://youtu.be/z1B5W55TFyo?si=YDB8Xvfi-h-xjbRn}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Εφιάλτες της Φύσης: Χαμένοι στη ζούγκλα (Nightmares of Nature: Lost in the Jungle)

Κυκλοφορεί 28/10



Ανατριχιαστικές ιστορίες επιβίωσης ξεδιπλώνονται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ που καταγράφει τον κίνδυνο και τη σκοτεινή ομορφιά της φύσης μέσα από τα μάτια των θηραμάτων.



{https://youtu.be/Vped7Y8Caa8?si=5hIt4jOebuQ_h22g}

Αϊλίν: Η Βασίλισσα των Κατά Συρροή Δολοφόνων (Aileen: Queen of the Serial Killers)

Κυκλοφορεί 30/10



Η Αϊλίν Γουόρνος ήταν κάτι σπάνιο: μια γυναίκα κατά συρροή δολοφόνος. Από την κακοποίησή της μέχρι την εκτέλεσή της, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά τη ζωή και τα εγκλήματά της.



{https://youtu.be/cN0PebFoXyw?si=oSufEM33-xxY-gto}



Χουάν Γκαμπριέλ: Πρέπει, Μπορώ, Θα το Κάνω (Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will)

Κυκλοφορεί 30/10



Σπάνια βίντεο κι αποκλειστικές συνεντεύξεις αποκαλύπτουν την ευφυΐα, τις θυσίες, τη δημόσια και την προσωπική ζωή του θρυλικού τραγουδιστή και συνθέτη Χουάν Γκαμπριέλ.

{https://youtu.be/jleilf5sDzE?si=wVpYxNrNLBRT0y7l}