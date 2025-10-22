Η AI αποτελεί πλέον στρατηγικό άξονα ανάπτυξης, προσφέροντας «σημαντικές ευκαιρίες» σε όλους τους τομείς της πλατφόρμας.

To Netflix δηλώνει πως είναι «all in» στην αξιοποίηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας δυναμικά σε τεχνολογίες που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και προβάλλεται το περιεχόμενο.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση την Τρίτη, η AI αποτελεί πλέον στρατηγικό άξονα ανάπτυξης, προσφέροντας «σημαντικές ευκαιρίες» σε όλους τους τομείς της πλατφόρμας — από τις προτάσεις τίτλων και τη διαφήμιση έως τη δημιουργία ταινιών και σειρών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσει τη δημιουργικότητα και θα επιταχύνει τις διαδικασίες παραγωγής, χωρίς όμως να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η AI θα μας βοηθήσει, όπως και τους δημιουργικούς μας συνεργάτες, να αφηγούμαστε ιστορίες καλύτερα, γρηγορότερα και με νέους τρόπους. Είμαστε ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η AI δεν μπορεί να σε κάνει αυτόματα καλό αφηγητή αν δεν είσαι».

Η εταιρεία υπενθύμισε ότι χρησιμοποιεί τεχνολογίες μηχανικής μάθησης εδώ και χρόνια για την εξατομίκευση προτάσεων περιεχομένου, ενώ πλέον η γενετική τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει νέες δυνατότητες και στην παραγωγή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ταινία Happy Gilmore 2, για παράδειγμα, η Netflix αξιοποίησε εργαλεία AI για να εμφανίσει νέους χαρακτήρες, ενώ στη σειρά Billionaires’ Bunker η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στην προπαραγωγή για τον σχεδιασμό κοστουμιών και σκηνικών.

Η επέκταση της AI, ωστόσο, έχει προκαλέσει ανησυχίες στον χώρο της ψυχαγωγίας σχετικά με τον κίνδυνο αντικατάστασης των δημιουργών. Η πρόσφατη υπόθεση της startup Particle6, που σχεδίαζε να δημιουργήσει ψηφιακούς «ηθοποιούς» μέσω AI, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το σωματείο SAG-AFTRA — το ίδιο που είχε ηγηθεί της μεγάλης απεργίας των ηθοποιών το 2023.

Η κινητοποίηση εκείνη, που διήρκεσε πάνω από 100 ημέρες, οδήγησε στην πρώτη συμφωνία που κατοχύρωσε νομικά δικαιώματα και προστασία για τους καλλιτέχνες απέναντι στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Προκειμένου να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και τεχνολογίας, το Netflix δημοσίευσε πρόσφατα νέες οδηγίες για τη χρήση εργαλείων AI στις παραγωγές της, επιχειρώντας να θέσει πρότυπα για μια «υπεύθυνη και δημιουργική» αξιοποίηση της τεχνολογίας στο μέλλον.