«Σ' αγαπώ ως τ' άστρα, το φεγγάρι και πίσω» γράφει η Κίρα Νάιτλι στο πρώτο της βιβλίο που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα.

To πρώτο βιβλίο της Κίρα Νάιτλι είναι διαθέσιμο και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη.



Η διάσημη ηθοποιός μάς παρουσιάζει το παιδικό βιβλίο της με τίτλο «Σ’ αγαπώ, ακριβώς όπως και πριν», στο οποίο εκτός από την ιστορία υπογράφει και την εικονογράφηση.



Αυτό το διαχρονικό παραμύθι, ντεμπούτο της υποψήφιας για Όσκαρ ηθοποιού, εξερευνά την αλλαγή, την αποδοχή και την οικογενειακή αγάπη.



Η Νάιτλι εμπνέεται το βιβλίο της από τις εμπειρίες της ως μητέρα δύο κοριτσιών. Η ιστορία ακολουθεί ένα κορίτσι καθώς αντιμετωπίζει τις αλλαγές που έρχονται με την άφιξη ενός μωρού. Το βιβλίο εξερευνά θέματα όπως το άγχος του αποχωρισμού, η ανθεκτικότητα, ο φόβος, που αναδεικνύονται μέσα από την αφήγηση, προσφέροντας μηνύματα αγάπης όταν η οικογένεια μεγαλώνει.

«Αυτό είναι μια εξαιρετικά προσωπική δημιουργική προσπάθεια για μένα, και ένα έργο το οποίο με παθιάζει», δηλώνει η ίδια και συμπληρώνει «ελπίζω ο κόσμος να απολαύσει το βιβλίο όσο εγώ απόλαυσα τη δημιουργία του».

Το «Σ’ αγαπώ, ακριβώς όπως και πριν» φαίνεται να είναι το πρώτο σε μια σειρά βιβλίων για παιδιά από την ηθοποιό και μπορείτε να διαβάσετε ένα απόσπασμα εδώ.



Κίρα Νάιτλι

Η Κίρα Νάιτλι είναι ηθοποιός, συγγραφέας και εικονογράφος. Έχει υπάρξει υποψήφια για δύο βραβεία Όσκαρ, δύο BAFTA, τρεις Χρυσές Σφαίρες κι ένα βραβείο Λόρενς Ολίβιε για τη δουλειά της σε ανεξάρτητες ταινίες, μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες, δράματα εποχής και στο θέατρο.



Το 2018, έγινε Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (ΜΒΑ) για τις υπηρεσίες της στο θέατρο και τη φιλανθρωπία. Ζει στο Λονδίνο με τον σύζυγό της και τις δυο κόρες τους, που την ενέπνευσαν για το «Σ’ αγαπώ, ακριβώς όπως και πριν», το πρώτο της βιβλίο.