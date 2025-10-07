Η συνέντευξη θα μεταδοθεί ξανά, με αφορμή τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη γέννηση του Τζον Λένον.

Στο φως έρχεται ξανά μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον, έπειτα από 50 χρόνια, στην οποία ο σταρ δήλωνε πως φοβόταν ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθούσε το τηλέφωνό του.

Ο Νίκι Χορν, ήταν ένας 24χρονος ανερχόμενος ραδιοφωνικός παραγωγός στο Capital Radio του Λονδίνου, όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον για τη συνέντευξη. Αποσπάσματα είχαν μεταδοθεί στον Capital to 1975, αλλά πρόσφατα ο Χορν βρήκε τις πρωτότυπες κασέτες σε ένα σκονισμένο κουτί στο υπόγειο του σπιτιού του. Αυτή την εβδομάδα, η συνέντευξη θα μεταδοθεί ξανά, με αφορμή τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη γέννηση του Τζον Λένον.

Ο Λένον είχε κάνει αγωγή στην κυβέρνηση Νίξον για παράνομες υποκλοπές και παρακολούθηση, εν μέσω της μάχης του να αποφύγει την απέλαση. Στη συνέντευξη, το πρώην μέλος των Beatles μίλησε για τις υποψίες του πως τον παρακολουθούσαν λόγω της αντιπολεμικής ακτιβιστικής δράσης του.

«Ξέρω τι διαφορά μεταξύ του να είναι φυσιολογικό το τηλέφωνο όταν το σηκώνω και του ότι κάθε φορά που το σηκώνω υπάρχουν πολλοί θόρυβοι», είπε. «Η κυβέρνηση με καταδίωκε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Με παρενοχλούσαν. Άνοιγα την πόρτα και υπήρχαν τύποι που στέκονταν στην άλλη πλευρά του δρόμου. Έμπαινα σε αυτοκίνητο, με ακολουθούσαν με όχημα και δεν κρύβονταν», ανέφερε ακόμα.

Παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να αποδείξει τις υποκλοπές εκείνη τη στιγμή, αλλά συμπλήρωσε «Απλά ξέρω ότι γίνονται πολλές επισκευές στο υπόγειο (του κτιρίου όπου έμενε)».

Στην ίδια συνέντευξη, εξομολογήθηκε ότι ήθελε «απλώς να πετάξει» το τέταρτο σόλο άλμπουμ του, «Walls and Bridges», προτού τον μεταπείσουν φίλοι του. Έγραψε και ηχογράφησε τον δίσκο κατά τη διάρκεια του 18μηνου χωρισμού του από τη Γιόκο Όνο, αλλά δεν άντεχε να τον ακούσει. Όταν έπαιξε τις κασέτες σε φίλους του «είπαν “είναι εντάξει”, οπότε είπα “είναι εντάξει, δεν είναι καθόλου άσχημα. Μου αρέσουν κάποια από αυτά, ας τα κυκλοφορήσουμε”».

Ο Τζον Λένον εξέφρασε στη συνέντευξη την πεποίθηση ότι την καλύτερη μουσική του δεν την είχε γράψει ακόμα. «Πέρα από τις πράξεις του Θεού, θα είμαι εδώ για άλλα 60 χρόνια και θα το κάνω αυτό μέχρι να πέσω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πέντε χρόνια αργότερα, έξω από το διαμέρισμα στο οποίο παραχώρησε τη συνέντευξη, τον δολοφόνησε ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Πηγή: Guardian