To νέο Superman σύντομα θα αποκτήσει σίκουελ με τίτλο Man of Tomorrow.

Ο Superman του Τζέιμς Γκαν κατέγραψε ένα ακόμη εντυπωσιακό ρεκόρ τηλεθέασης. Τo blockbuster που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους των περασμένων Ιούλιο και και μέχρι στιγμής έχει αποφέρει περισσότερα από 611 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την, ως την πιο εμπορική παραγωγή με υπερήρωες της χρονιάς, συνεχίζει να γράφει ιστορία.



Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ στον ρόλο του Superman, κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα του HBO Max στις 19 Σεπτεμβρίου 2025. Τις δέκα ημέρες από την κυκλοφορία του στον streamer, ο Superman συγκέντρωσε 13 εκατομμύρια προβολές και αυτομάτως έγινε η ταινία με το καλύτερο άνοιγμα (για αυτό το χρονικό διάστημα), μετά την Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ το 2023, σύμφωνα με το Variety.



Τα παραπάνω δεν προκαλούν μεγάλη έκπληξη, καθώς και το ντεμπούτο του Superman στους κινηματογράφους ήταν το τρίτο μεγαλύτερο άνοιγμα του 2025, μετά τις ταινίες A Minecraft Movie και Lilo & Stitch.

«Σύμφωνα με την Warner Bros. Discovery, άλλοι τίτλοι που περιλαμβάνουν τον χαρακτήρα του super ήρωα σημείωσαν επίσης αύξηση στην τηλεθέαση πριν και μετά την έναρξη προβολής της ταινίας», αναφέρει το δημοσίευμα. Συγκεκριμένα, την εβδομάδα 15-21 Σεπτεμβρίου, το Super/Man: The Christopher Reeve Story σημείωσε αύξηση 670% στις προβολές streaming σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, το Superman: The Movie εκτινάχθηκε κατά 155%, ενώ τα Superman Returns και Man of Steel σημείωσαν αύξηση 120% και το 40%, αντίστοιχα, την ίδια περίοδο.



Ο νέος Superman, μέχρι στιγμής, βρίσκεται στην όγδοη θεση στην λίστα ταινιών με τις υψηλότερες εισπράξεις για το 2025, μετά τα Ne Zha 2, Lilo & Stitch, A Minecraft Movie, Jurassic World Rebirth, How to Train Your Dragon, F1 και Demon Slayer The Movie: Infinity Castle.



{https://youtu.be/6HOFaa21nY8?si=5sSQ_87CEgpHNnTb}



Πρόσφατα, ο Γκαν ανακοίνωσε επίσημα το σίκουελ της ταινίας με τίτλο Man of Tomorrow, το οποίο θα φέρει ξανά τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Νίκολας Χουλτ ως Lex Luthor. Οι δύο αιώνιοι εχθροί πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια σε μια μεγαλύτερη απειλή. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότρες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του νέου, επερχόμενου κεφαλαίου.



Τα γυρίσματα του sequel αναμένεται να ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2026, ενώ η κυκλοφορία προγραμματίζεται για τις 9 Ιουλίου του 2027.