Μετά τη χθεσινή μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο για τη δεύτερη συναυλία της.

Τα εισιτήρια και για τις δύο συναυλίες έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ.

Σήμερα, το σκηνικό και η παρουσία της «απόλυτης» σταρ ήταν ολόιδια με τα χθεσινά, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, όμως, να δίνει για ακόμα μια φορά τον καλύτερό της εαυτό.

Υπολογίζεται ότι και τις δύο συναυλίες παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 130.000 θεατές.

Η Άννα Βίσση ερμήνευσε τεράστιες και διαχρονικές επιτυχίες απ’ όλη την πορεία της που ξεπερνά τον μισό αιώνα δημιουργίας.

Στη σκηνή πλαισιώθηκε από την εξαιρετική μπάντα της που την συνοδεύει μουσικά εδώ και σχεδόν 10 χρόνια.

Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις ήταν η σύμπραξη της Άννας Βίσση με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.

Το show «ντύθηκε» με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, καθώς και χορογραφίες με 20 χορευτές επί σκηνής.

