Οι Radiohead ανεβαίνουν στη σκηνή μετά από 7 χρόνια - Η επίσημη ανακοίνωση

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι ώρες για τις συναυλίες των Radiohead.

Οι Radiohead ετοιμάζονται για την πρώτη τους περιοδεία μετά από επτά χρόνια.

Αναρτήσεις με φυλλάδια άφηναν υπονοούμενα τις προηγούμενες μέρες ότι η μπάντα ανεβαίνει ξανά στη σκηνή στο Λονδίνο, την Κοπεγχάγη, τη Μαδρίτη και άλλες πόλεςι της Ευρώπης. Η τελευταία τους live εμφάνιση ήταν την 1η Αυγούστου 2018 στο Wells Fargo Center στη Φιλαδέλφεια. Εκεί έκλεισαν την περιοδεία τους «A Moon Shaped Pool» για το ομώνυμο άλμπουμ τους.

Το συγκρότημα είναι πάντα συγκρατημένο σε ό,τι αφορά στα μελλοντικά του σχέδια από τότε. Το σύστημα αυτό έχει γίνει viral και αρκετοί φανς των Radiohead έκτοτε αναρτούν στο Reddit φωτογραφίες με τα συγκεκριμένα αφισάκια.

Η λίστα με τα φυλλάδια έχει ημερομηνίες για το Λονδίνο, την Κοπεγχάγη, τη Μαδρίτη και αλλού. Μάλιστα για το Λονδίνο γράφουν τις ημερομηνίες 21, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου φέτος στο The O2.

Η επίσημη ανακοίνωση

Ωστόσο την Τετάρτη ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από την μπάντα η οποία με ανάρτησή της δηλώνει ημερομηνίες και ώρες για την ευρωπαϊκή τους περιοδεία.

{https://www.instagram.com/p/DOJIafeDOvV/?img_index=1}

«Οι Radiohead θα παίξουν μερικές συναυλίες σε όλη την Ευρώπη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα μόνο με εγγραφή στο radiohead.com.

Οι εγγραφές ξεκινούν στο radiohead.com την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 12 π.μ. (ώρα Ελλάδας)και θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 12 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

«Πέρυσι, κάναμε για πρόβες, απλώς για το καλό. Μετά από μια παύση επτά ετών, ένιωσα πολύ ωραία που παίξαμε ξανά τα τραγούδια και επανασυνδεθήκαμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει σφηνωθεί βαθιά μέσα μας. Μας έκανε επίσης να θέλουμε να παίξουμε σε μερικές συναυλίες μαζί, οπότε ελπίζουμε να μπορέσετε να έρθετε σε μια από τις επόμενες ημερομηνίες. Προς το παρόν, θα είναι μόνο αυτές, αλλά ποιος ξέρει πού θα οδηγήσει όλο αυτό» αναφέρει η ανάρτηση με υπογραφή Philip x.





