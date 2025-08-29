Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Τζούλια Ρόμπερτς: Η ανθρωπότητα «χάνει την τέχνη της συζήτησης»

Τζούλια Ρόμπερτς: Η ανθρωπότητα «χάνει την τέχνη της συζήτησης» Φωτογραφία: AP/Scott A Garfitt
Απλή, χαμογελαστή και αποστομωτική η Τζούλια Ρόμπερτς στην παρθενική της συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η Τζούλια Ρόμπερτς υπερασπίστηκε τη νέα της ταινία με θέμα το #MeToo, «After the Hunt» και απάντησε στις «κατηγορίες» ότι αναβιώνει αντιφεμινιστικά επιχειρήματα, λέγοντας ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει να «χάσει την τέχνη της συζήτησης».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κάνει το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας φέτος με το ψυχολογικό θρίλερ του Ιταλού σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο. Η πρεμιέρα της ταινίας γίνεται εκτός διαγωνισμού στο Λίντο το βράδυ της Παρασκευής.

Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται στον κόσμο των πανεπιστημίων και πρωταγωνιστεί η Ρόμπερτς ως μια αγαπημένη καθηγήτρια που βρίσκεται σε ένα προσωπικό και επαγγελματικό σταυροδρόμι όταν μια φοιτήτρια (η Άγιο Εντεμπίρι) κατηγορεί τον φίλο και συνάδελφό της (Άντριου Γκάρφιλντ) για σεξουαλική επίθεση. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μάικλ Στούλμπαργκ και Κλόι Σεβινί.

Η εξερεύνηση της ταινίας για τις συγκρούσεις και τη δυναμική της εξουσίας, όπως ήταν αναμενόμενο, μεταφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, όπου το πρώτο ερώτημα προς τη Ρόμπερτς ήταν αν το δράμα υπονόμευε τις φεμινιστικές αρχές.

«Δεν θέλω να είμαι πνεύμα αντιλογίας επειδή δεν είναι στη φύση μου», απάντησε η Ρόμπερτς, πάντα χαμογελαστή. «Δεν νομίζω ότι αναβιώνει ένα επιχείρημα για γυναίκες που στρέφονται η μία εναντίον της άλλης ή δεν υποστηρίζουν η μία την άλλη. Υπάρχουν πολλά, παλιά επιχειρήματα που έρχονται στην επιφάνεια σε αυτή την ταινία με τρόπο που δημιουργεί συζήτηση. Το καλύτερο μέρος της ερώτησής σας είναι ότι όλοι βγήκατε από το θέατρο μιλώντας γι' αυτό. Έτσι θέλαμε να νιώθετε. Συνειδητοποιείτε έντονα σε τι πιστεύετε επειδή τα ανακινούμε όλα για εσάς. Οπότε, σας ευχαριστούμε», απάντησε αστειευόμενη η Τζούλια Ρόμπερτς.

«Εξετάζουμε τους ανθρώπους στις αλήθειες τους. Ο καθένας έχει τις δικές του αλήθειες. Δεν είναι ότι μια αλήθεια είναι πιο σημαντική από μια άλλη. Και από την οπτική γωνία των κινηματογραφιστών και των καλλιτεχνών, πώς βλέπουμε τη σύγκρουση της αλήθειας και ποιο είναι το όριο αυτών των αληθειών μαζί; Σκοπός δεν είναι η δημιουργία ενός μανιφέστου για την αναβίωση παλιομοδίτικων αξιών» πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

Υπήρξαν αρκετές ακόμη ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική της ταινίας και αν επιχειρούσε να πυροδοτήσει διαμάχη. Οι Ρόμπερτς και Εντεμπίρι ρωτήθηκαν επίσης τι τους είχε προσελκύσει στο να υποδυθούν αυτές τις γυναίκες, που έχουν πρόβλημα.

«Ακριβώς εκεί που είναι το πρόβλημα είναι το ζουμί», είπε η Ρόμπερτς. «Είναι σαν ένα ντόμινο σύγκρουσης, μόλις πέσει κάποιος, ξαφνικά παντού όπου γυρίζεις, υπάρχει κάποιο νέο κομμάτι σύγκρουσης και πρόκλησης».

«Έτσι ωριμάζεις», είπε η Εντεμπίρι. «Αυτό είναι το είδος της ταινίας που μου αρέσει να παρακολουθώ».

Η Ρόμπερτς εξήγησε ότι η δουλειά της στο «After the Hunt» της θύμισε το δράμα του Bruce Beresford του 1983,«Tender Mercies», το οποίο ακολουθούσε έναν πρώην σταρ της κάντρι μουσικής του οποίου η καριέρα και η σχέση με την πρώην σύζυγό του και την κόρη του ναυαγούν λόγω του αλκοολισμού του.

«Απλώς νόμιζα ότι υπήρχε κάτι μαγικό στην ιδέα ότι μια κάμερα προσγειώθηκε σε ένα μέρος και τυχαίνει να καταγράφει τι συνέβαινε εκεί ακριβώς. Έτσι νιώθω για αυτή την ταινία», είπε η Ρόμπερτς.

«Δεν είναι τόσο ότι κάνουμε μια δήλωση. Απλώς μοιραζόμαστε αυτές τις ζωές για αυτή τη στιγμή, και μετά θέλουμε όλοι να φύγουν και να μιλήσουν μεταξύ τους για το θέμα αυτό. Αυτό, για μένα, είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι, επειδή χάνουμε κάπως την τέχνη της συζήτησης στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή» ειπε αποστομωτικά.

Με πληροφορίες του Variety/Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Entertainment
Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Entertainment
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

Entertainment
H φαλακρή Έμα Στόουν στο επίσημο τρέιλερ του «Bugonia» του Λάνθιμου

H φαλακρή Έμα Στόουν στο επίσημο τρέιλερ του «Bugonia» του Λάνθιμου

Entertainment

NETWORK

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

healthstat.gr
Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr