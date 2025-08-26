Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Η έκθεση φωτογραφίας «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Η έκθεση φωτογραφίας «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Το φωτογραφικό οδοιπορικό του Γιάννη Γιαννάτου στο Άγιον Όρος ταξιδεύει σε Θεσσαλονίκη και Στρασβούργο.

Η έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Γιαννάτου «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό», που παρουσιάστηκε την άνοιξη στο Ζάππειο και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκθέσεων του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και στο Στρασβούργο στις 29 Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε διοργάνωση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Αιγέας.

agio-oros-photos_8_6319c.jpg

agio-oros-photos_4_e75db.jpg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φρίντα Κάλο: 241 άγνωστες φωτογραφίες της για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Φρίντα Κάλο: 241 άγνωστες φωτογραφίες της για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Entertainment

Η έκθεση παρουσιάζει ένα δίχρονο φωτογραφικό οδοιπορικό του Γιάννη Γιαννάτου στο Άγιον Όρος, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεά από τον φωτογράφο στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, ως πολιτιστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές.

agio-oros-photos_cd322.jpg

agio-oros-photos_2_5e707.jpg

Μέσα από ασπρόμαυρες εικόνες υψηλής αισθητικής, αποτυπώνονται η καθημερινότητα, τα διακονήματα, η λειτουργική ζωή και το πνευματικό βάθος της μοναστικής πολιτείας.

agio-oros-photos_3_32519.jpg

agio-oros-photos_6_604a5.jpg

Το έργο αυτό δεν αποτυπώνει απλώς, αλλά αναδεικνύει με σεβασμό την πνευματική γεωμετρία του Άθωνα, συνδέοντας την πίστη, την τέχνη και τον πολιτισμό με έναν διακριτικό, ανθρώπινο και μη προσωποκεντρικό τρόπο.

agio-oros-photos_7_049b9.jpg

agio-oros-photos_10_39bff.jpg

Αυτές οι εκθέσεις διοργανώνονται για το κοινό όχι μόνο για να δει, αλλά για να μπορέσει να αισθανθεί και να βιώσει κάτι από το «Πέρα από το Ορατό».

agio-oros-photos_9_9be08.jpg

agio-oros-photos_1_b5819.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Τρία διλήμματα για τον Ν. Ανδρουλάκη

Τρία διλήμματα για τον Ν. Ανδρουλάκη

Πολιτική
Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Life
Αγγελούδης σε κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ: Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις, περιμένουμε δεσμεύσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»

Αγγελούδης σε κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ: Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις, περιμένουμε δεσμεύσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»

Ελλάδα
89η ΔΕΘ με Πυξ Λαξ, Πάολα και Ρουβά - Το πρόγραμμα όλων των συναυλιών

89η ΔΕΘ με Πυξ Λαξ, Πάολα και Ρουβά - Το πρόγραμμα όλων των συναυλιών

Entertainment

NETWORK

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

healthstat.gr
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

healthstat.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

healthstat.gr
Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr