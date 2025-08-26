Η έκθεση φωτογραφίας «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Το φωτογραφικό οδοιπορικό του Γιάννη Γιαννάτου στο Άγιον Όρος ταξιδεύει σε Θεσσαλονίκη και Στρασβούργο.

Η έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Γιαννάτου «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό», που παρουσιάστηκε την άνοιξη στο Ζάππειο και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκθέσεων του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και στο Στρασβούργο στις 29 Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε διοργάνωση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Αιγέας.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα δίχρονο φωτογραφικό οδοιπορικό του Γιάννη Γιαννάτου στο Άγιον Όρος, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεά από τον φωτογράφο στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, ως πολιτιστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές.

Μέσα από ασπρόμαυρες εικόνες υψηλής αισθητικής, αποτυπώνονται η καθημερινότητα, τα διακονήματα, η λειτουργική ζωή και το πνευματικό βάθος της μοναστικής πολιτείας.

Το έργο αυτό δεν αποτυπώνει απλώς, αλλά αναδεικνύει με σεβασμό την πνευματική γεωμετρία του Άθωνα, συνδέοντας την πίστη, την τέχνη και τον πολιτισμό με έναν διακριτικό, ανθρώπινο και μη προσωποκεντρικό τρόπο.

Αυτές οι εκθέσεις διοργανώνονται για το κοινό όχι μόνο για να δει, αλλά για να μπορέσει να αισθανθεί και να βιώσει κάτι από το «Πέρα από το Ορατό».