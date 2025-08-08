Οι συνταξιούχοι Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν κυνηγούν έναν δολοφόνο στο τρέιλερ του «The Thursday Murder Club»

H κωμική ταινία μυστηρίου έρχεται στο Netflix στις 28 Αυγούστου.

Η Έλεν Μίρεν, ο Πιρς Μπρόσναν, ο Μπεν Κίνγκσλεϊ και η Σίλια Ίμρι είναι οι συνταξιούχοι ερασιτέχνες ντετέκτιβ που ξαφνικά βρίσκονται να λύνουν μια πραγματική υπόθεση δολοφονίας στο τρέιλερ της κωμικής αστυνομικής ταινίας, The Thursday Murder Club του Netflix.



Σκεφτείτε το «Only Murders in the Building», μόνο που διαδραματίζεται σε ένα βρετανικό γηροκομείο, καθώς η κωμική αστυνομική περιπέτεια που βασίζεται στο best seller βιβλίο του Ρίτσαρντ Όσμαν παρουσιάζει ηλικιωμένους ντετέκτιβ που δεν αρκούνται στο να παίζουν μπριτζ ή να ασχολούνται με κουτσομπολιά για να περάσει η ώρα τους. Τα τέσσερη μέλη της ομάδας συγκεντρώνονται για να λύσουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονιών για διασκέδαση. Σύντομα, όμως, βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια πραγματική υπόθεση.

«Αν πάθουν κακό οι φίλοι μου, θα βάλω προσωπικά μια ντουζίνα κόκκινα τριαντάφυλλα στο φέρετρό σου», λέει στο τρέιλερ η Έλεν Μίρεν, που υποδύεται την πρώην κατάσκοπο Ελίζαμπεθ. Επίσης, ο Κίνγκσλεϊ παίζει τον ρόλο του πρώην ψυχιάτρου Ιμπραήμ, ο Μπρόσναν υποδύεται τον πρώην συνδικαλιστή Ρον και η Ίμρι υποδύεται την πρώην νοσοκόμα Τζόις.



{https://youtu.be/50DYgzRBhFA?si=tdIP04ulU4C4cKpM}

Το λαμπερό καστ της ταινίας του Netflix, που θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου, περιλαμβάνει τους Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant και Ingrid Oliver.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Chris Columbus, σε σενάριο των Katy Brand και Suzanne Heathcote.