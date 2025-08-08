Games
Οι συνταξιούχοι Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν κυνηγούν έναν δολοφόνο στο τρέιλερ του «The Thursday Murder Club»

Οι συνταξιούχοι Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν κυνηγούν έναν δολοφόνο στο τρέιλερ του «The Thursday Murder Club» Φωτογραφία: Netflix
H κωμική ταινία μυστηρίου έρχεται στο Netflix στις 28 Αυγούστου.

Η Έλεν Μίρεν, ο Πιρς Μπρόσναν, ο Μπεν Κίνγκσλεϊ και η Σίλια Ίμρι είναι οι συνταξιούχοι ερασιτέχνες ντετέκτιβ που ξαφνικά βρίσκονται να λύνουν μια πραγματική υπόθεση δολοφονίας στο τρέιλερ της κωμικής αστυνομικής ταινίας, The Thursday Murder Club του Netflix.

Σκεφτείτε το «Only Murders in the Building», μόνο που διαδραματίζεται σε ένα βρετανικό γηροκομείο, καθώς η κωμική αστυνομική περιπέτεια που βασίζεται στο best seller βιβλίο του Ρίτσαρντ Όσμαν παρουσιάζει ηλικιωμένους ντετέκτιβ που δεν αρκούνται στο να παίζουν μπριτζ ή να ασχολούνται με κουτσομπολιά για να περάσει η ώρα τους. Τα τέσσερη μέλη της ομάδας συγκεντρώνονται για να λύσουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονιών για διασκέδαση. Σύντομα, όμως, βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια πραγματική υπόθεση.

«Αν πάθουν κακό οι φίλοι μου, θα βάλω προσωπικά μια ντουζίνα κόκκινα τριαντάφυλλα στο φέρετρό σου», λέει στο τρέιλερ η Έλεν Μίρεν, που υποδύεται την πρώην κατάσκοπο Ελίζαμπεθ. Επίσης, ο Κίνγκσλεϊ παίζει τον ρόλο του πρώην ψυχιάτρου Ιμπραήμ, ο Μπρόσναν υποδύεται τον πρώην συνδικαλιστή Ρον και η Ίμρι υποδύεται την πρώην νοσοκόμα Τζόις.

{https://youtu.be/50DYgzRBhFA?si=tdIP04ulU4C4cKpM}

Το λαμπερό καστ της ταινίας του Netflix, που θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου, περιλαμβάνει τους Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant και Ingrid Oliver.

H Wednesday έχει κάθε λόγο να χαμογελάει έστω και σαρδόνια

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Chris Columbus, σε σενάριο των Katy Brand και Suzanne Heathcote.

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Μόλις μάθαμε πότε επιτέλους ξεκινούν τα γυρίσματα του «Batman II»

Στα σκαριά η βιογραφική ταινία για τον Ozzy και τη Sharon Osbourne

Ο «Tulsa King» Σιλβέστερ Σταλόνε επιστρέφει στο πρώτο τρέιλερ της 3ης σεζόν

Lady Gaga: Κυκλοφορεί νέο τραγούδι για τo «Wednesday» - Πότε θα εμφανιστεί στη σειρά του Netflix

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

Έσβησε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

