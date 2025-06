Oι Stranglers ανανέωσαν τους όρκους αγάπης με το ελληνικό κοινό: Εικόνες από την ιστορική συναυλία στο Ηρώδειο

Οι θρυλικοί The Stranglers γιόρτασαν 50 χρόνια σπουδαίας διαδρομής με μια ιστορική συναυλία στο Ηρώδειο.

«Γειά σου Αθήνα», με αυτό το χαιρετισμό στα ελληνικά από τον Jean-Jacques Burnel, ξεκίνησε η sold out συναυλία των The Stranglers στο κατάμεστο Ηρώδειο, το βράδυ της Δευτέρας 23 Ιουνίου.





- credits: Afroditi Zaggana

- credits: Alexandra Katsarou



Το θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Αθήνα για να γιορτάσει τα 50 χρόνια του στη σκιά της Ακρόπολης, σε έναν χώρο που «κατασκευάστηκε όταν ξεκινούσαμε», είπε αστειευόμενος ο Burnel στους χιλιάδες φαν τους που γέμισαν το ρωμαϊκό θέατρο.





- credits: Afroditi Zaggana

- credits: Alexandra Katsarou



Οι Stranglers ανέβηκαν στη σκηνή με την καλύτερη διάθεση στις 21:15 και για κάτι λιγότερο από δύο ώρες ξεσήκωσαν το Ηρώδειο με ένα best of από την πενηντάχρονη διαδρομή τους.





- credits: Afroditi Zaggana





- credits: Afroditi Zaggana

- credits: Alexandra Katsarou



To «σφυροκόπημα» των επιτυχιών τους ήταν ανελέητο, με το ένα αγαπημένο τραγούδι να διαδέχεται το άλλο, ο κόσμος να ανατοποκρίνεται θερμά με χειροκροτήματα, σφυρίγματα και «παραγγελιές» και το Ηρώδειο να ζει ανεπανάληπτες στιγμές!





- credits: Afroditi Zaggana



Nice 'n' Sleazy, Strange Little Girl, Always the Sun, Peaches, Golden Brown, Midnight Summer Dream, ήταν μερικά μόνο από τα εμβληματικά τραγούδια που τραγούδησαν ζωντανά απογειώνοντας τους χιλιάδες και κάθε ηλικίας-Έλληνες και ξένους- φίλους τους. Γύρω σου έβλεπες ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια τους και αρκετά νεότερους που τους ανακάλυψαν τώρα και -ευτυχώς για αυτούς- δεν έχασαν την ευκαιρία να τους απολαύσουν ζωντανά και να ζήσουν από κοντά την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ωμή μουσική και η ανεξέλεγκτη ενέργεια των Βρετανών.





- credits: Afroditi Zaggana

- credits: Afroditi Zaggana

- credits: Alexandra Katsarou



Πενήντα χρόνια μετά, και οι Stranglers απέδειξαν για ακόμα μια φορά σε όσους βρεθήκαμε εκεί ότι δεν μπαίνουν σε καλούπια, ούτε ακολουθούν τους κανόνες, αλλά γράφουν τους δικούς τους.





- credits: Afroditi Zaggana

- credits: Alexandra Katsarou