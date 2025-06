Οι shortlist των Βραβείων Βιβλίου Public 2025

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των Βραβείων Βιβλίου Public, που γιορτάζουν φέτος 12 συναρπαστικά χρόνια ζωής! Μέσα από το δικό τους αναγνωστικό ταξίδι, οι αναγνώστες διαμόρφωσαν τις δικές τους shortlists αγαπημένων βιβλίων, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1.493 βιβλία, 1.261 συγγραφείς και 83 εκδότες.

Σήμερα, 10 Ιουνίου ξεκίνησε το δεύτερο και τελικό στάδιο της ψηφοφορίας των αναγνωστών, από το οποίο και θα προκύψει το τελικό αποτέλεσμα! Μέχρι τις 22 Ιουνίου, οι αναγνώστες μπορούν να ψηφίσουν στην πλατφόρμα www.publicbookawards.gr τους μεγάλους νικητές από τα 10 δημοφιλέστερα βιβλία ανά κατηγορία. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ανάδειξης των νικητών για τα ειδικά βραβεία του θεσμού.

Η ανακοίνωση των φετινών νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου στο www.publicbookawards.gr.

Παρακάτω οι shortlist, με τους τίτλους των βιβλίων σε αλφαβητική σειρά. Οι αναγνώστες μπορούν να ψηφίσουν τον μεγάλο νικητή της κάθε κατηγορίας έως και τις 22 Ιουνίου 2025:

1. Ελληνικό Μυθιστόρημα

● Άγρια Θάλασσα: Μέρος 1ο, Ελευθερία Καλογνώμα, Εκδόσεις Γράφημα

● Ανθοπωλείον ο έρως, Θάνος Κονδύλης, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Από ήλιο σε ήλιο: Ανέσπερος, Μαίρη Κόντζογλου, Εκδόσεις Μεταίχμιο

● Αυγή: Το θαμμένο τετράδιο, Σπύρος Πετρουλάκης, Εκδόσεις Μίνωας

● Αυτοί που μένουν, Μαρία Νάσιου, Εκδόσεις Κάκτος

● Αυτός ο χειμώνας, Δημήτρης Καρακίτσος, Εκδόσεις Αντίποδες

● Κρασί από τα χείλη σου, Κώστας Κρομμύδας, Εκδόσεις Διόπτρα

● Οιμωγή: Η μέρα της δολοφονίας… Είναι μόνο η αρχή, Μαρία Μακρυγιάννη, Εκδόσεις Μίνωας

● Το ξεχωριστό παιδί, Γιώργος Γιώτσας, Εκδόσεις Bell

● Το παιδί του διαβόλου, Πέτρος Τατσόπουλος, Εκδόσεις Μεταίχμιο

2. Μεταφρασμένο Μυθιστόρημα

● Αβάσιμη ζωή, Matt Haig, Μετάφραση Άννα Παπασταύρου, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Αγάπη, θεωρητικά, Ali Hazelwood, Μετάφραση Νοέλα Ελιασά, Εκδόσεις Διόπτρα

● Αγαπητέ μαλάκα, Virginie Despentes, Μετάφραση Γιώργος Θ. Καράμπελας, Εκδόσεις Στερέωμα

● Άθραυστες, Emilia Hart, Μετάφραση Χριστίνα Σωτηροπούλου, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

● Αιματοβαμμένος μεσημβρινός ή Το δειλινό κοκκίνισμα στη δύση, Cormac Mccarthy, Μετάφραση, Γιώργος Κυριαζής, Εκδόσεις Gutenberg

● Απρόσκλητη σε πάρτι, Sophie Kinsella, Μετάφραση Χρύσα Θ. Μπάνια, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Ας πούμε πως είμαι εγώ, Veronica Raimo, Μετάφραση Δήμητρα Δότση, Εκδόσεις Δώμα | βιβλία στην Αθήνα

● Ατέλειωτη δίψα, Leilani Raven, Μετάφραση Νίνα Μπούρη, Εκδόσεις Πατάκη

● Ατίμωση, John Maxwell Coetzee, Μετάφραση Χριστίνα Σωτηροπούλου, Εκδόσεις Διόπτρα

● Ο Βασιλιάς, Jo Nesbo, Μετάφραση Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Εκδόσεις Μεταίχμιο

3. Ελληνικό non-fiction (δοκίμιο, έρευνα, βιογραφία, μαρτυρία, πολιτική, οικονομία)

● Αλλάζοντας τον κόσμο με μια μπάλα, Βασίλης Κωστάκης, Εκδόσεις Διόπτρα

● Αόρατοι άνθρωποι: Μαθήματα ζωής από τον άστεγο Μιχάλη Σαμόλη, Τόνια Τσακίρη, Εκδόσεις Παπαδόπουλος

● Από τον βασιλιά θάνατο στον βασιλιά ήλιο, The Trivialist, Εκδόσεις Διόπτρα

● Διδάσκοντας και μαθαίνοντας γλώσσα με το Chatgpt, Ζωή Γαβριηλίδου, Εκδόσεις Κριτική

● Θάνατοι στη χούντα: Δολοφονίες, αντιδικτατορική δράση, ύποπτοι θάνατοι κατά την περίοδο 1967-1974, Δημήτρης Βεριώνης, Εκδόσεις Τόπος

● Θεατροπαιδαγωγική επιστήμη και έρευνα, Συλλογικό έργο, Εκδόσεις Πεδίο

● Μικρή ανάσα: Ένα βιβλίο για τον πόνο και την ελπίδα, Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Να προσέχεις, Γιάννης Αθανασόπουλος, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Οι Αιγαιόμαχοι της Ικαρίας, Χρυσόστομος Φουντούλης, Εκδόσεις Χρονικό

● Το ημερολόγιο μιας τυφλής γυναίκας, Χριστίνα Σαρρή, Εκδόσεις The Law of Success

4. Ελληνικό Διήγημα

● Αγαπημένε μου πατέρα, Μαρία Μακρυγιάννη, Εκδόσεις Διάνοια

● Αγαπημένο μου e-μερολόγιο, Αγγελική Ταλιγκάρου, Εκδόσεις Μαλλιάρης

● Αμήν. Προσευχές στο κενό, Μισέλ Φαϊς, Εκδόσεις Πατάκη

● Αντιπαθητικές λέξεις, Σωτήρης Δημητρίου, Εκδόσεις Πατάκη

● Απόπειρες φόνου, Τζανέτης Σταυράκης, Εκδόσεις Βακχικόν

● Μητ(ε)ρα, Χριστίνα Στεφανίδου, Εκδόσεις Αρμός

● Ο ερημίτης του Ραχμαντάν και άλλες ιστορίες, Δήμος Χρυσός, Εκδόσεις Ιώλκος

● Σημείο επαφής, Λίζα Καβαγιού, Εκδόσεις Νήσος

● Το Fauxτοστέφανο, Χρυσή Μαρούση, Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική

● Τρύπα στο ταβάνι, Αλέκα Πλακανούρη, Εκδόσεις Κέδρος

5. Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση

● Αθέατος επιβάτης, Γιάννης Μπερούκας, Εκδόσεις Βακχικόν

● Ακατάλυτοι δεσμοί ΙΙΙ, Αθανασία Κατσιγιάννη, Εκδόσεις Κέδρος

● Αλμυρή πανσέληνος, Θωμαής Ζιάνου, Εκδόσεις Πηγή

● Άμμος και λίγα βότσαλα, Παυλίνα Παμπούδη, Εκδόσεις Printa-Ροές

● Αναγέννηση: 39 Ποιητικά πορτραίτα, Χάρης Βλαβιανός, Εκδόσεις Πατάκη

● Ανέμελες περιπλανήσεις, Ντίνος Κουκουμπάνης, Εκδόσεις Κάκτος

● Άνευ συνΩδείας, Νικηφόρος Γ. Μπλεγμένος, Εκδόσεις Ιώλκος

● Αχίλλειες πτέρνες, Μάνος Μελλισουργάκης, Εκδόσεις Κέδρος

● Λίθοι προς χρήση, Δημήτρης Τζανόγλος, Εκδόσεις Έναστρον

● 66+1 Θραύσματα για το επέκεινα, Κώστας Τσιούφης, Εκδόσεις Άρμος

6. Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία

● Άγιος Ευμένιος: Ο Άγιος με το μεγάλο χαμόγελο, Μαρίνα-Χαρά Χρυσοστόμου, Εικονογράφηση Αγγελική Δελέχα, Εκδόσεις Άθως

● Άγρια χώρα, Κυριάκος Αθανασιάδης, Γιώργος Δάμτσιος, Εικονογράφηση Κατερίνα Σωτηροπούλου, Εκδόσεις Παπαδόπουλος

● Αν είχαν κι άλλοι τέτοιο κιάλι, Φαίδων Κυριακού, Εικονογράφηση Αιμιλία Κονταίου, Εκδόσεις Μεταίχμιο

● Αν πω… όχι, Κωνσταντίνα Αρμενιάκου, Εικονογράφηση Κατερίνα Σωτηροπούλου, Εκδόσεις Μίνωας

● Αστέρες του ουρανού, Κάλλια Σπανουδάκη, Εικονογράφηση Χρήστος Κούρτογλου, Εκδόσεις Ίκαρος

● Μια τρίχα μια γραμμή: Το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων, Χρήστος Δασκαλάκης, Εικονογράφηση Μαρουσώ Μαρινοπούλου, Εκδόσεις Άγκυρα

● Μίλα μου, Μαρίνα Γιώτη, Εικονογράφηση Μαρίνα Γιώτη, Εκδόσεις Διόπτρα

● Προς θάλασσα μεριά…: Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της ναυτιλίας, Δανάη Μπεζαντάκου, Εικονογράφηση Θέντα Μιμηλάκη, Εκδόσεις Διόπτρα

● Το κλειδί των Χριστουγέννων, Μάριος Μάζαρης, Εικονογράφηση Βασίλης Κουτσογιάννης, Εκδόσεις Μεταίχμιο

● Το πετράδι της ζωής, Χρήστος Τατσιόπουλος, Εικονογράφηση Κωνσταντία Καρλέτσα, Εκδόσεις Μεμέντο

7. Ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία

● Αμφίβια, Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, Εκδόσεις Πατάκη

● Ασπριχώρα, Νίκος Τομαράς, Εκδόσεις Πατάκη

● Δεν ξεχνώ την Κύπρο... πεζά και ποιήματα για παιδιά και εφήβους, Συλλογικό έργο, Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική

● Η αρχαιότητα είναι παιχνιδάκι, Θεώδορος Παπακώστας, Εκδόσεις Key Books

● Ξεδιπλώνοντας τα αστέρια, Βέρα Πρατικάκη, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Ο παράξενος Αδάμ και το φεγγάρι, Κυριάκος Αθανασιάδης, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Οι κλασσικές υποθέσεις του τερατολόγου Μακ Μπρέιν: Η γοργόνα της τύχης, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Χρύσα Γκούτζιου, Εκδόσεις Leebe

● Όταν μας άφησε η θάλασσα: Μια ιστορία βασισμένη στα πραγματικά γεγονότα από την Κύπρο του 1974, Άννα Κουππάνου, Εκδόσεις Πατάκη

● Στον δρόμο για το σπίτι, Αντρή Αντωνίου, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Το νησί που ταξιδεύει στον χρόνο, Δανάη Δραγωνέα, Εκδόσεις Διόπτρα

8. Ευ ζην (ελληνικά βιβλία Μαγειρικής, Αυτοβελτίωσης, Χόμπι-Ελεύθερου Χρόνου)

● Αν… ζούσα τη ζωή μου απ’ την αρχή, π. Λίβυος, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Από την αυτοαμφισβήτηση στην αυτοεκτίμηση, Μαριαλένα Νικολοβγένη, Εκδόσεις The Law of Success

● Άσυλο 616, Κώστας Χαμαλάκης, Εκδόσεις Όξυ

● Ατελιέ καλλιτεχνών: Χάος και έμπνευση, Λίλη Τσίγκου, Εκδόσεις Πατάκη

● Αυτογνωσία: Σε αρμονία με τον εαυτό μας και τους άλλους, Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ, Εκδόσεις Key Books

● Έλα να ψηλώσουμε μαζί, Μάριος Μαράζης, Εκδόσεις Μεταίχμιο

● Θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί: Το υποσυνείδητο και τις κυτταρικές μας μνήμες, Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ, Εκδόσεις Key Books

● Να προσέχεις, Γιάννης Αθανασόπουλος, Εκδόσεις Ψυχογιός

● Το αντίδοτο: Ψυχική υγεία σε μια άρρωστη εποχή, Δημήτρης Φλαμούρης, Εκδόσεις Ιβίσκος

● Το ξύπνημα του δράκου: Άλλαξε τη ζωή σου με τη δύναμη του μυαλού σου, Φάνη Πουρέγκα, Εκδόσεις Διάνοια

9. Πρωτοεμφανιζόμενος

● Αγνύθα: Ένα λογοτεχνικό ψυχογράφημα που φωτίζει με ρεαλισμό τα σκοτάδια της κακοποιημένης ψυχής, Ειρήνη Κουντουράκου, Εκδόσεις Πηγή

● Αστρικοί ταξιδιώτες, Χλόη Αντωνοπούλου Μουζακίτη, Εκδόσεις Βακχικόν

● Αυγή και Σκοτάδι, Τζωρτζίνα Γαυγιωτάκη, Εκδόσεις Πηγή

● Ένας φιλήσυχος άνδρας: Μια ιστορία από το ‘22, Γιάννης Λαγουδάκης, Εκδόσεις Βακχικόν

● Κόρη, Μαρία Κωνσταντοπούλου, Εκδόσεις Αντίποδες

● Μείνε για πάντα αδύνατη: Με 12+1 κεφάλαια ζωής, Δημήτρης Πέτσιος, Εκδόσεις Ιβίσκος

● Μπίζνες αζ γιούζουαλ, Αντώνης Τζωρτζακάκης, Εκδόσεις Μεταίχμιο

● Ο Αντιβενιζελισμός (1917-1920), Ελισάβετ Παπαχρήστου, Εκδόσεις Ασίνη

● Σκόνη στο χρόνο, Γιάννης Γλύκας, Εκδόσεις Πνοή

● Το παιδί και το κρι κρι, Βάννα Κατσαρού, Εκδόσεις Διόπτρα

10. Audiobooks

● Άλλος ένας πλανήτης, Σπύρος Σφενδουράκης, Αφηγητής: Στρατής Πανούριος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Bookvoice.gr

● Ανταρκτική, Claire Keegan, Αφηγήτρια: Νάντια Καφετζή, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Bookvoice.gr

● Απόλυτη αυτοπεποίθηση, Lisa Bilyeu, Αφηγήτρια: Ευαγγελία Μουμούρη, Εκδόσεις Κάκτος, Bookvoice.gr

● Άρσεν Λούπεν: Η μυστηριώδης κατοικία, Maurice Leblanc, Αφηγητής: Τάσος Σωτηράκης, Εκδόσεις Ερατώ, Bookvoice.gr

● Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας, Λένα Διβάνη, Αφηγήτρια: Γωγώ Μπρέμπου, Εκδόσεις Πατάκη, Bookvoice.gr

● Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας, Σταύρος Παναγιωτίδης, Αφηγητής: Σταύρος Παναγιωτίδης, Εκδόσεις Κέδρος, Bookvoice.gr

● Να προσέχεις, Γιάννης Αθανασόπουλος, Αφηγητής: Γιάννης Αθανασόπουλος, Εκδόσεις Ψυχογιός, Βookvoice.gr

● Τέταρτη πτέρυγα, Rebecca Yarros, Αφηγήτρια: Θεόβη Στύλλου, Εκδόσεις Διόπτρα, Bookvoice.gr

● Τι συναίσθημα θα φάμε σήμερα, Νικολίνα Δανιηλίδου, Αφηγητής Μαριάννα Πουρέγκα, Εκδόσεις Ιβίσκος, Bookvoice.gr

● Ψέματα που μας έμαθαν για αλήθειες, Νικόλας Σμυρνάκης, Αφηγητής Νικόλας Σμυρνάκης, Εκδόσεις Διόπτρα, Bookvoice.gr

Εκτός από τα βραβεία του κοινού υπάρχουν και τα ακόλουθα ειδικά βραβεία, που προκύπτουν κατόπιν ψηφοφορίας κριτικών επιτροπών:

1. Βραβείο Εκδοτικό Αποτύπωμα:

Θα αναδειχθεί ο εκδότης που μέσα από την βιβλιοπαραγωγή του έχει δώσει το δικό του εκδοτικό αποτύπωμα – στίγμα τη χρονιά που μας πέρασε. Στην παραπάνω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εκδότες που θα συμμετέχουν στα Βραβεία Βιβλίου Public 2025 και συνεχίζουν την εκδοτική τους δραστηριότητα έως και σήμερα.

2. Βραβεία Βιβλιοπωλείων Public:

Για 12η χρονιά θα δοθεί και το «Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public» που θα ψηφίσουν οι σύμβουλοι πωλήσεων βιβλίου των καταστημάτων Public. Στη συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχουν δύο υποκατηγορίες:

● Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public Ελληνικό Μυθιστόρημα

● Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public Ελληνικό Παιδικό βιβλίο

