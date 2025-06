Plásmata 3: Όσα θα δούμε τη δεύτερη εβδομάδα στο Πεδίον του Άρεως

Tέχνη, μουσική, κινηματογράφος, περφόρμανς, συζητήσεις, γεύσεις καθημερινά έως 15 Ιουνίου, από τις 18:00 στο Πεδίον του Άρεως με ελεύθερη είσοδο.

Έχουμε συναντηθεί ξανά, σωστά; Για δεύτερη εβδομάδα, η γιορτή των Πλασμάτων της Στέγης συνεχίζει να μεταμορφώνει τις νύχτες μας στο Πεδίον του Άρεως. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, 25 υβριδικά, ψηφιακά και αναλογικά έργα από Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, μας προσκαλούν σε μια αλλιώτικη εξερεύνηση στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης και σε έναν κόσμο όπου τα όρια πραγματικότητας και ψευδαίσθησης χάνονται, και το καθημερινό μεταμορφώνεται σε κάτι μαγικό.





Μαζί με τα έργα, τα Plásmata 3 φέρνουν στο Πεδίον του Άρεως και μια σειρά δράσεων: την υπνωτιστική περφόρμανς Opening του κορυφαίου Γάλλου χορογράφου Yoann Bourgeois, μουσική, DJ sets και ζωντανές εκπομπές από το STEGI.RADIO, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Στέγης, ανοιχτές συζητήσεις με καλλιτέχνες, ερευνητές, επιστήμονες, κατοίκους της περιοχής, ακτιβιστές και εργαζόμενους, κινηματογραφικές προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, γεύσεις και ποτά από pop-up food spots και bars, περιηγήσεις ανάμεσα σε τοτέμ και αρχαίες πουφοκολόνες.



Τα Plásmata 3 παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Αθήνα μια «εθιστική» περφόρμανς. Η Yoann Bourgeois Art Company στήνει με το Approach 17. Opening που θα επαναληφθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες, αυτή την εβδομάδα στις 6, 7 και 8 Ιουνίου, μια εφήμερη στιγμή απόλυτης ελευθερίας: στο «Απλησίαστο Σημείο της Αιώρησης».



Η δεύτερη εβδομάδα των συζητήσεων της έκθεσης Plásmata 3 στρέφεται στις γειτονιές της Αθήνας γύρω από το πάρκο, με ερωτήματα που αγγίζουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών με τίτλο «Οι γειτονιές και οι γείτονες του Πεδίου» στις 5 Ιουνίου. Οι προβολές της δεύτερης εβδομάδας ξεκινούν στις 4 Ιουνίου με τo βγαλμένο από ένα κοντινό δυστοπικό μέλλον Third Kind του Γιώργου Ζώη και την εμβληματική sci-fi ταινία του Luc Besson, «Το Πέμπτο Στοιχείο». Στις 6 Ιουνίου ακολουθούν δύο ταινίες για την Αθήνα: το πολυβραβευμένο animation του Άρη Καπλανίδη, «Από το μπαλκόνι», και το ντοκιμαντέρ «Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας» των Τάσου Λάγγη και Γιάννη Γαϊτανίδη.





Στη μουσική, για την δεύτερη εβδομάδα των Πλασμάτων (2-8 Ιουνίου), μπορείτε να επισκεφτείτε το booth του Stegi.Radio στο Πεδίον του Άρεως και να απολαύσετε τις εσωτερικές ηχητικές εξερευνήσεις του The Boy τη Δευτέρα 2 Ιουνίου και να ανακαλύψετε τον μοναδικό ήχο της Κυψέλης στις εμφανίσεις των Α.Epitheti, Miss Trouli και Poor J’Darr την Τρίτη 3 Ιουνίου. Την Πέμπτη 5 Ιουνίου μπορείτε να χορέψετε με τις hip hop επιλογές του ανερχόμενου ράπερ Κάτοχος, ενώ την Παρασκευή 6 Ιουνίου να παρακολουθήσετε τα roundtables του φεστιβάλ African Voices, με συζητήσεις γύρω από τις αφρικανικές διασπορικές ταυτότητες, την ιθαγένεια και τη μουσική. Τέλος, μπορείτε να ακολουθήσετε τον George Edwards σε μια περιπλάνηση στις συνδέσεις της σύγχρονης μουσικής με τη jazz και τη dub το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Ιουνίου, και να κλείσετε την εβδομάδα με τις βαθιά ριζωμένες στην UK club κουλτούρα μουσικές επιλογές της Tash LC, επίσης την Κυριακή 8 Ιουνίου.





«Τα Πλάσματα γύρω από τα Plásmata 3» μεταμορφώνουν το Πεδίον του Άρεως σε μια ζωντανή πύλη προς τις γειτονιές γύρω από το πάρκο, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους. Στο πλαίσιο της δράσης, μικρές επιχειρήσεις της περιοχής αποκτούν το δικό τους avatar (γνωστό και ως «Πλάσμα») – ένα φαντασιακό ψηφιακό alter ego, σχεδιασμένο με εργαλεία no-code. Μέσα από μια υβριδική, φυσική και ψηφιακή διαδρομή, οι επισκέπτες της έκθεσης βγαίνουν από το πάρκο με στόχο να εξερευνήσουν τη γειτονιά γύρω από το Πεδίον του Άρεως και να ανακαλύψουν τις τοπικές επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και τα «Πλάσματά» της. Παράλληλα με τη phygital AR εμπειρία, μια σειρά εργαστηρίων AI & No-Code που απευθύνονται στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της γειτονιάς, μας μαθαίνει πώς να χρησιμοποιούμε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) προκειμένου να στηρίξουμε τη λειτουργία, την ψηφιακή παρουσία και την εξωστρέφειά τους στις 2 και 3 Ιουνίου.



Η εφαρμογή Plásmata App είναι ο προσωπικός σας ξεναγός στην έκθεση. Περιηγηθείτε στα έργα, γνωρίστε τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και τα έργα τους και δείτε αναλυτικά το ημερολόγιο των καθημερινών εκδηλώσεων: κινηματογράφος, STEGI.RADIO, συζητήσεις, φαγητό, περιηγήσεις και πολλά άλλα.





Από τη γειτονιά γύρω από το Πεδίον του Άρεως μέσα στο πάρκο: Pop-up bars, street food καντίνες, γεύσεις που μας έχουν μεγαλώσει μέσα στην πόλη. Το φαγητό και το ποτό στα Πλάσματα αποτελούν μια γαστρονομική περιπέτεια που μας ενώνει και μας ηρεμεί, ως μια μικρή τελετή καθημερινής χαράς. Πέντε μοναδικά στέκια φέρνουν γεύσεις από κάθε γωνιά της πόλης και του κόσμου. Το Apoteka συνεργάζεται με το stegi.radio και μεταφέρει το πνεύμα της Πλατείας Βικτωρίας σε ένα pop-up μπαρ με δροσιστικά ποτά. Το Guerilla Chef Burger σερβίρει αγαπημένα burgers αλλά και μια νέα ανατολίτικη συνταγή με έμπνευση από τον Λίβανο. Η Γαρδένια, το ιστορικό αναψυκτήριο του πάρκου, είναι εκεί για μια στάση στην περιήγηση της έκθεσης και προσφέρει δροσερά ροφήματα και σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας. Το Falafel Al Sharq προτείνει αυθεντικά φαλάφελ και street food με άρωμα Μέσης Ανατολής. Και η Vana Ba Afrika Canteen μάς συστήνει την αφρικανική κουζίνα μέσα από πικάντικα πιάτα που ενώνουν την Κυψέλη με την Γκάνα, την Αιθιοπία και το Μαρόκο.

Τα Plásmata 3 είναι αλλόκοτα. Αλλά και αξιολάτρευτα. Τρυφερά και οικεία. Σε κάνουν να αναρωτιέσαι: Υπάρχουν; Υπήρξαν; Θα υπάρξουν; Και ίσως τελικά αυτό να μην έχει και τόση σημασία. Ελάτε στα Plásmata 3 να παίξουμε, δίχως να σκεφτόμαστε τι είναι κανονικό και τι όχι. Δεν χρειάζεται εισιτήριο. Μόνο φαντασία.

Αναλυτικές πληροφορίες



Plásmata 3 | Περφόρμανς | Approach 17. Opening, Yoann Bourgeois

Ώρες και ημερομηνίες: 6 Ιουνίου στις 19:00, 19:30, 20:00, 7 και 8 Ιουνίου στις 19:30, 20:00, 20:30

Σηκώνεσαι ή πέφτεις; Σίγουρα έχετε δει το έργο του Yoann Bourgeois με τη λευκή σκάλα κάπου στο Instagram Πεδίον του Άρεως, στα Plásmata 3, ο χορογράφος των Harry Styles, Coldplay και Selena Gomez δημιουργεί μια ψευδαίσθηση με το Approach 17. Opening. Mια λευκή σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά. Πάνω της ένας άνδρας, ακούραστος, παλεύει να φτάσει κάπου. Πέφτει στο κενό και, αυτόματα, επανέρχεται, ανεβαίνει ξανά, πέφτει ξανά, σηκώνεται και πάλι.



Plásmata 3 | Συζητήσεις

Ποιοι είναι οι γείτονές μας και πώς μπορούμε να τους δούμε μέσα από τα μάτια του άλλου; Μπορούμε να πούμε ιστορίες αγάπης μέσα από κάμερες παρακολούθησης; Μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς κυριαρχία και κυριαρχία χωρίς ερωτισμό; Κάτοικοι, καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, ερευνητές και ερευνήτριες, ακτιβιστές και ακτιβίστριες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην περιοχή μοιράζονται τα βιώματά τους από τη συνύπαρξη και την καθημερινότητά τους στις γειτονιές γύρω από το Πεδίον, αναδεικνύοντας την ταυτότητα και το όραμα των κοινοτήτων που τις συναποτελούν.



Πέμπτη 5 Ιουνίου

19:00–21:00 | Οι γειτονιές και οι γείτονες του Πεδίου

Κωνσταντίνος Δουμπενίδης, Εsto Association

Μενέλαος Καραμαγγιώλης, κινηματογραφιστής, καλλιτέχνης, μέλος της Døcumatism

Denia Nicolas, υπεύθυνη κοινωνικού αντίκτυπου και ανάπτυξης προγράμματος της Free Movement Skateboarding

Grace Nwoke, ερευνήτρια, καλλιτέχνιδα περφόρμανς, μέλος της Døcumatism, συνιδρύτρια της Afrosocially

Νίκος Οντουμπιτάν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Generation 2.0 for Rights Equality and Diversity

Ίρις Πολύζου, ΕΜΠ / μέλος της ερευνητικής ομάδας του «Κοινωνικού Άτλαντα της Αθήνας»

Plásmata 3 | Κινηματογράφος



Πόσο πραγματική είναι η πραγματικότητα που ζούμε; Ταινίες φαντασίας, sci-fi και φιλμ για την Αθήνα, μαζί με μικρού μήκους ανερχόμενων Ελλήνων δημιουργών μετατρέπουν το Πάρκο σε θερινό σινεμά, σε μια σειρά από προβολές με φόντο τα έργα της έκθεσης.



Τετάρτη 4 Ιουνίου

20:15 | Προλογίζει ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης

20:30 | Third Kind του Γιώργου Ζώη (Ελλάδα, 2018, 32΄)

21:05 | «To Πέμπτο Στοιχείο» του Luc Besson (Γαλλία, 1997, 126΄)



Παρασκευή 6 Ιουνίου

20:15 | Προλογίζουν οι Άρης Καπλανίδης και Ηλίας Ρουμελιώτης

20:30 | «Από το Μπαλκόνι» των Άρη Καπλανίδη και Ηλία Ρουμελιώτη (Ελλάδα, 2020, 13΄)

20:45 | «Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας» των Τάσου Λάγγη και Γιάννη Γαϊτανίδη (Ελλάδα, 2021, 87΄)



Plásmata 3 | Μουσική

Το STEGI.RADIO γίνεται σημείο συνάντησης στο Πάρκο, φιλοξενώντας περισσότερους από 70 παραγωγούς και DJs, ζωντανές εμφανίσεις και μουσικές που ξεπερνούν είδη και σύνορα. Παράλληλα, ενδιαφέρουσες συζητήσεις δίνουν χώρο στη μουσική να αφηγηθεί μια διαφορετική εκδοχή του κόσμου μας.



Δευτέρα 2 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | RETROGRADE DAYS

20:00 – 21:00 | Dust Road

21:00 – 23:00 | The Boy (DJ set)



Τρίτη 3 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | A. Epitheti (DJ set)

20:00 – 21:00 | Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία

21:00 – 22:00 | Miss Trouli

22:00 – 23:00 | Poor J’Darr



Τετάρτη 4 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Georgia Taglietti (Συνέντευξη) (Ιταλία)

20:00 – 21:00 | Christopher King (ΗΠΑ)

21:00 – 22:00 | Runner

22:00 – 23:00 | ninafterdark (Ιταλία)



Πέμπτη 5 Ιουνίου

19:00 – 20:00 | Jo (Black Athena) (Ηνωμένο Βασίλειο)

20:00 – 21:00 | FOXY

21:00 – 22:00 | Joseph Mouzakitis

22:00 – 23:00 | Katohos (DJ set)



Παρασκευή 6 Ιουνίου

18:30 – 21:25 | African Voices

21:30 – 23:00 | Scorpio Qveen (Γαλλία)



Σάββατο 7 Ιουνίου

19:00 – 21:00 | George Edward: Strangeness of Jazz (Listening Session) (Ηνωμένο Βασίλειο)

21:00 – 22:00 | Carina Obukhova

22:00 – 23:00 | Janet Davis



Κυριακή 8 Ιουνίου

19:00 – 21:00 | George Edward: Strangeness of Dub (Listening Session) (Ηνωμένο Βασίλειο)

21:00 – 23:00 | Tash LC (Ηνωμένο Βασίλειο)

Plásmata 3 | African Voices Festival



6-9 Ιουνίου

Παρασκευή 6 18:30 & Δευτέρα 9 Ιουνίου 19:00 | Πεδίον του Άρεως

Σάββατο 7 Ιουνίου 10:30 & Κυριακή 8 Ιουνίου 11:00 |Στο -1 της Στέγης

Το African Voices Festival συναντά τα Plásmata 3, φέρνοντας στο προσκήνιο αφηγήσεις, τέχνη, μουσική και χορό από τις αφρικανικές κοινότητες της Αθήνας στο Πάρκο και στο -1 της Στέγης. Από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου, οι φωνές της αφρικανικής διασποράς ακούγονται στο Πεδίον του Άρεως και στη Στέγη μέσα από εργαστήρια, συζητήσεις και παραστάσεις.



Το African Voices Festival 2024, με τη συμμετοχή της ομάδας Kelenya, της κοινότητας της Ακτής Ελεφαντοστού, της κοινότητας υπηκόων της Γουινέας και του οργανισμού Community Rights in Greece, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο της έκθεσης Plásmata 3. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που αναδεικνύει τις αφρικανικές κοινότητες της Αθήνας, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε πεδίο πολιτισμικού διαλόγου, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής παρέμβασης.



Σε μια εποχή κατά την οποία το ζήτημα της εκπροσώπησης στον δημόσιο βίο βρίσκεται στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών και πολιτικών συζητήσεων, το African Voices Festival έρχεται να δημιουργήσει έναν χώρο για την άμεση έκφραση και παρουσία των ίδιων των υποκειμένων ως μια πλατφόρμα λόγου, έκφρασης και συνάντησης. Σε αυτή, οι αφρικανικές φωνές της πόλης μιλούν, δημιουργούν και συνδιαμορφώνουν το πολιτισμικό αφήγημα της σύγχρονης Αθήνας.

Παρασκευή 6 Ιουνίου



18:30–19:10 | Χορός και Θηλυκότητες: Από τη σωματικότητα στην κοινωνική ταυτότητα

Μια συζήτηση με χορεύτριες από τη Δυτική Αφρική και μια κοινωνική ανθρωπολόγο για τον χορό ως μορφή έκφρασης, αντίστασης και ενδυνάμωσης των θηλυκοτήτων στο διαπολιτισμικό παρόν.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα γαλλικά και τα ελληνικά. Θα υπάρχει δυνατότητα μετάφρασης.

Aïssata Kouyaté: Χορεύτρια, τραγουδίστρια, jeli από τη Γουινέα

Hawa Kouyaté: Χορεύτρια, jeli από το Μάλι

Μαρία Ειρήνη Sackey: Χορεύτρια, δασκάλα χορού και περφόρμερ με καταγωγή από την Γκάνα, που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα

Βασιλική Μαυρίδη: Κοινωνική ανθρωπολόγισσα, ερευνήτρια χορών από το Μάλι, χορεύτρια

19:15–19:55 | Αφρικανικές διασπορικές κοινότητες: Το ανήκειν και η αθηναϊκή εμπειρία

Συζήτηση για τη σχέση των διασπορικών κοινοτήτων με τον χώρο, τις πολιτισμικές τους εκφράσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους με την τοπική κοινωνία, εξετάζοντας τις προκλήσεις, τις αντιφάσεις και τις δυναμικές της έννοιας του ανήκειν στην Αθήνα.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα γαλλικά και τα ελληνικά. Θα υπάρχει δυνατότητα μετάφρασης.

Moussa Sangare: Πρόεδρος της κοινότητας Ακτής Ελεφαντοστού και ιδρυτής του Community Rights in Greece

Ibrahim Diallo: Πρόεδρος του Forum Προσφύγων και πρόεδρος της κοινότητας των υπηκόων της Γουινέας

Linda Nyogo: Πρώην πρόεδρος της Κοινότητας της Δημοκρατίας του Κονγκό (Μπραζαβίλ) στην Ελλάδα, υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών και ακτιβίστρια

Ανδρέας Νοταράς: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

20:00–20:40 | Το ζήτημα της ιθαγένειας

Συζήτηση για τις εμπειρίες των ατόμων της αφρικανικής διασποράς που θα εξετάσει τα θέματα της ιθαγένειας, των δικαιωμάτων, τις εμπειρίες και τις αντιφάσεις της ένταξης μέσα από προσωπικές εμπειρίες και κοινωνικές προσεγγίσεις.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής

Κατερίνα Ροζάκου: Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

20:45–21:25 | Mουσική, Τόποι, Ταυτότητες

Συζήτηση γύρω από τους ρόλους της μουσικής στις ταυτότητες και στις πολιτισμικές εκφράσεις, την επίδραση της μετανάστευσης, της διασποράς και των αστικών τοπίων στις μουσικές πρακτικές και τη σύνδεσή τους με τους τόπους καταγωγής.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ελληνικά.

Toumany Diawara: Μουσικός από το Μάλι

Thomas Gueï: Μουσικός από την Ακτή Ελεφαντοστού

Dielani Diop: Μουσικός, τραγουδιστής και MC με καταγωγή από τη Σενεγάλη, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα

Λεωνίδας Οικονόμου: Καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Σαββατο 7 Ιουνίου, Στο -1 της Στέγης



10:30–12:30 | Εργαστήριο χορού με τη Hawa Kouyaté

Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στον χορό Garanke-don, που συνδέεται με την επαγγελματική ομάδα των βυρσοδεψών στο Μάλι.

13:00–15:00 | Εργαστήριο Music and Body με τον Toumany Diawara

Εργαστήριο που διερευνά τη σχέση μεταξύ κρουστών και κίνησης, δίνοντας έμφαση στη ρυθμική συνείδηση και στη σωματική έκφραση. Το εργαστήριο θα εστιάσει στον ρυθμό Garanke που σχετίζεται με την επαγγελματική ομάδα των βυρσοδεψών στο Μάλι.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσες/όσους θέλουν να χορέψουν ή να παίξουν κρουστά.

15:30–17:30 | Εργαστήριο κρουστών με τον Thomas Gueï

Το εργαστήριο θα εστιάσει στον ρυθμό Digba, που επιτελείται σε διαβατήριες τελετές της εθνοτικής ομάδας Betté στην Ακτή Ελεφαντοστού.

18:00–19:00 | Εργαστήριο τραγουδιού με την Aïssata Kouyaté

Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην εκμάθηση των τραγουδιών από τους ρυθμούς Kuku, ενός εορταστικού χορού καλωσορίσματος στη Γουινέα που εκφράζει την έννοια του μοιράσματος και της θηλυκής έκφρασης, αλλά και του Soko, που επιτελείται σε γαμήλιες τελετές της εθνοτικής ομάδας των Malinke της Γουινέας.

19:00–21:00 | Εργαστήριο χορού με την Aïssata Kouyaté

Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στον χορό Sοko που επιτελείται κυρίως σε γαμήλιες τελετές της εθνοτικής ομάδας των Malinke στη Γουινέα.

Κυριακή 8 Ιουνίου, Στο -1 της Στέγης



11:00–13:00 | Εργαστήριο χορού με την Aïssata Kouyaté

To εργαστήριο θα εστιάσει στον χορό Kuku από τη Γουινέα, ένα εορταστικό χορό καλωσορίσματος που εκφράζει την έννοια του μοιράσματος και της θηλυκής έκφρασης.

13:30–14:30 | Εργαστήριο τραγουδιού με την Aïssata Kouyaté

Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην εκμάθηση των τραγουδιών από τους ρυθμούς Kuku, ενός εορταστικού χορού καλωσορίσματος στη Γουινέα που εκφράζει την έννοια του μοιράσματος και της θηλυκής έκφρασης, αλλά και του Soko, που επιτελείται σε γαμήλιες τελετές της εθνοτικής ομάδας των Malinke της Γουινέας.

15:00–17:00 | Εργαστήριο κρουστών με τον Thomas Gueï

Το εργαστήριο θα εστιάσει στον ρυθμό Kôtou, ο οποίος συνδέεται με θεραπευτικές πρακτικές της εθνοτικής ομάδας Baoulé στην Ακτή Ελεφαντοστού.

17:30–19:30 | Εργαστήριο χορού με τη Hawa Kouyaté

To εργαστήριο θα επικεντρωθεί στον χορό Jeli-don, που επιτελείται στις πρωτοχρονιάτικες γιορτές Sandia από την νομοκατεστημένη ομάδα των Jeli στο Μάλι.

Δευτέρα 9 Ιουνίου, Πεδίον του Άρεως



19:00 | Opening Act: Gumboot Trio

Διάρκεια: 20΄

Παρουσίαση του χορού Gumboot, ο οποίος γεννήθηκε στις χρυσωρυχεία της Νότιας Αφρικής, όταν οι εργάτες χρησιμοποίησαν τις γαλότσες που τους ανάγκαζαν να φορούν οι λευκοί εργοστασιάρχες (γνωστές ως “gumboots”) για να επικοινωνούν, καθώς τους απαγορευόταν να μιλούν. Οι μπότες, χτυπώντας το έδαφος, δημιουργούν δυνατούς ήχους, που συνδυάζονται με ρυθμικά χορευτικά βήματα, αποτελώντας μέσο αντίστασης και έκφρασης.

19:30 | Main Act: Kelenya Band

Διάρκεια: 120΄

Μουσική, χορός και τραγούδι από τη Δυτική Αφρική.

To African Voices Festival στα Plásmata 3, υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος TMLAB. Το TMLAB είναι ένα τριετές έργο συνεργασίας, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», με συντονιστή το STEGI.RADIO. Φέρνει στο προσκήνιο τη νέα γενιά μουσικών και επιμελητών, δίνοντάς τους χώρο να εξελίξουν το έργο τους και να διεκδικήσουν ενεργά τη θέση τους στο μουσικό τοπίο της Ευρώπης.

Τα Πλάσματα γύρω από τα Plásmata 3

Στο πλαίσιο της δράσης, μικρές επιχειρήσεις της περιοχής αποκτούν το δικό τους avatar (γνωστό και ως «Πλάσμα») – ένα φαντασιακό ψηφιακό alter ego, σχεδιασμένο με εργαλεία no-code. Μέσα από μια υβριδική, φυσική και ψηφιακή διαδρομή, οι επισκέπτες της έκθεσης βγαίνουν από το πάρκο με στόχο να εξερευνήσουν τη γειτονιά γύρω από το Πεδίον του Άρεως και να ανακαλύψουν τις τοπικές επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και τα «Πλάσματά» της.



Παράλληλα με τη phygital AR εμπειρία, μια σειρά εργαστηρίων AI & No-Code που απευθύνονται στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της γειτονιάς, μας μαθαίνει πώς να χρησιμοποιούμε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) προκειμένου να στηρίξουμε τη λειτουργία, την ψηφιακή παρουσία και την εξωστρέφειά τους.





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ



Δευτέρα 2 Ιουνίου, 17:30 – 20:30 @ACE

Μίλα του και θα σε καταλάβει (Ι) – Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και πώς συνομιλώ με το AI (prompting) για τη δημιουργία του επιχειρηματικού πλάνου της επιχείρησής μου.

Ομιλητής: Μάριος Βλάχος, Found.ation



Τρίτη 3 Ιουνίου, 17:30 – 20:00 @ACE

Απλά εργαλεία, μεγάλα οφέλη – Εύχρηστα (nο-code / low-code) εργαλεία και εφαρμογές για καθημερινή χρήση και αύξηση της αποδοτικότητας.

Ομιλητής: Σπύρος Τσουκαλάς, Techwb.org



Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΑCE) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τροίας 2, Αθήνα).



Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica (EDIH), με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ανδρέας Αγγελιδάκης, Ziad Antar, Yoann Bourgeois, The Callas / Λάκης & Άρης Ιωνάς, DIONYSIOS, John Fitzgerald & Godfrey Reggio, Pierre-Christophe Gam, Moritz Simon Geist, Έφη Γούση, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Botao ‘Amber’ Hu, Jiabao Li & Matt McCorkle, Noemi Iglesias Barrios, Kalos&Klio, William Kentridge, Αίας Κόκκαλης, Κατερίνα Κομιανού, Μανούσος Μανουσάκης, Ναταλία Μαντά, Martyna Marciniak, Μαρία Μαυροπούλου, Τζάνις Ράφα, Andreas Wannerstedt, Robert Wilson



Η δράση Plásmata 3: We’ve met before, haven’t we? είναι μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.



Μεγάλος Χορηγός η ΔΕΗ, η οποία στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σύγχρονη τέχνη και ενισχύουν τον πολιτιστικό διάλογο.



Υποστηρίζεται από τη Heineken. Tελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.



Περισσότερες πληροφορίες εδώ