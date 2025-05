Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι με street πάρτι, πατίνια και πολύχρωμα κοκτέιλ

Οι πέντε δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους που δεν πρέπει να χάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αυτό το Σαββατοκύριακο παίρνουμε τους δρόμους και τις πλατείες για να παρτάρουμε εντελώς δωρεάν με ωραίες μουσικές, να ακούσουμε αγαπημένους καλλιτέχνες, να κάνουμε ιστορικούς περιπάτους, να δοκιμάσουμε τις ικανότητές μας στα roller skates και να πιούμε πολύχρωμα και δροσιστικά κοκτέιλ με καλοκαιρινή διάθεση!

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές με ελεύθερη είσοδο

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος από τις 22 έως τις 25 Μαΐου σε όλη τη χώρα, την επικοινωνιακή δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» με πλήθος εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό και τη μαθητική κοινότητα.



Από την Πέμπτη 22 έως την Κυριακή 25 Μαΐου οι διοργανωτές προσκαλούν το κοινό να ενημερωθεί αλλά και να ψυχαγωγηθεί συμμετέχοντας σε ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ξεναγήσεις, περιηγήσεις, περιπάτους, πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.ά.





Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα





Roller Disco, ΚΠΙΣΝ

Το Σάββατο 24 Μαΐου, η Αγορά του ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται σε μια φωτεινή retro pop πίστα για roller skates. Από τις 19:00 έως τις 23:00 στήνεται μια μεγάλη fun γιορτή γεμάτη ρυθμό και disco ενέργεια. Αξίζει να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να έχετε δικό σας εξοπλισμό όπως πατίνια, κράνη, επιγονατίδες, περικάρπια και επιαγκωνίδες.







Στις 20:00, ξεκινά ένα μεγάλο Roller Disco Party με μουσικές από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 με τον DJ The Dreamer, που θα διαρκέσει έως τις 23:00.





Athens Cocktail Week Party, Πάρκο Ριζάρη

Το Athens Cocktail Week, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο 24 Μαΐου (19:00 - 23:00) μας περιμένει στο Πάρκο Ριζάρη με ένα εντυπωσιακό opening party και 12+ διαφορετικά bar stations.







Ευφάνταστες συνταγές, σπάνια αποστάγματα, μυστικά συστατικά, τέχνη και εμπειρία ετών αλλά πάνω απ΄ όλα, μεράκι και πάθος για ένα αψεγάδιαστο cocktail στο χέρι και κορυφαίες μουσικές επιλογές να βγαίνουν από τα ηχεία.

Party in the Park, Πεδίον του Άρεως

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Athens Deejay, (95.2), Λάμψη (92,3) και Rock FM (92,3) παρουσιάζουν το Party In the Park powered by ΔΕΗ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.







Το Σάββατο 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, το Πεδίον του Άρεως (Πλάτωμα Οικονομίδη) θα φιλοξενήσει πλήθος εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμα θα έχει μουσική, ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές, αγαπημένους καλλιτέχνες, DJ sets, dance και gym sessions, graffiti battles, rollers, παιδικά εργαστήρια και άλλες εκπλήξεις.





Street Outdoors Block Party, Πλατεία Κουμουνδούρου

Το Σάββατο 24 Μαΐου (17:30 - 23:00), ένα άλλο μεγάλο υπαίθριο πάρτι στήνεται στην πόλη.







H πλατεία Κουμουνδούρου, μετατρέπεται σε ένα μοναδικό, υπαίθριο club από την κορυφαία ομάδα των Street Outdoors. Μουσική από το μέλλον, ένα δημιουργικό και δραστήριο κοινό και μια ιστορία δέκα ετών στη διοργάνωση επικών event συνθέτουν το απόλυτο party σε μια «δύσκολη» γειτονιά της πόλης που σιγά - σιγά βγαίνει στην επιφάνεια.