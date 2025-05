«Plásmata 3»: Η Στέγη μας καλεί σε έναν παρηγορητικό περίπατο στο Πεδίον του Άρεως

Η έκθεση «Plásmata 3» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση έρχεται στο Πεδίον του Άρεως από τις 27 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου.

«We've met before, haven't we?». Μία φράση του Ντέιβιντ Λιντς γίνεται η αφορμή για να ξεκινήσει ένα καλλιτεχνικό ταξίδι στο Πεδίον του Άρεως. Με τρόπο ανεπιτήδευτο και φυσικό, η έκθεση «Plásmata 3» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση ξεδιπλώνεται μπροστά μας από τις 27 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου (καθημερινά από τις 18:00-23:00), μετατρέποντας τη βόλτα μας σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πάρκα της Αθήνας σε μία ανέμελη εμπειρία τέχνης και ανακάλυψης.

Τα «Plásmata 3» παρουσιάζουν 25 έργα Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο Ανδρέας Αγγελιδάκης, ο Ουίλιαμ Κέντριτζ, οι Kalos & Klio, ο Ρόμπερτ Γουίλσον, οι The Callas, ο Αίας Κόκκαλης και οι Τζοάνα Χατζιτόμα και Χαλίλ Τζορέιζ. Τα έργα απλώνονται διακριτικά στον δημόσιο χώρο του Πεδίου του Άρεως και συνθέτουν έναν κόσμο, όπου τα όρια πραγματικότητας και ψευδαίσθησης χάνονται και το καθημερινό μεταμορφώνεται σε κάτι μαγικό.



- Robert Wilson - Kool Snowy Owl





«Τα Plásmata αυτήν τη φορά δεν θα είναι τόσο φαντασμαγορικά ούτε τόσο ψηφιακά. Θα είναι τρυφερά και απλά, θα μας ζητήσουν να τα ανακαλύψουμε. Τελικά αυτό που θελήσαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν παρηγορητικό περίπατο», εξήγησε η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση και επιμελήτρια του «Plásmata 3», κατά τη χθεσινή παρουσίαση της διοργάνωσης στους δημοσιογράφους.



«Ο τρόπος που θα τα νιώσουμε θα μας βάλει σε διαδικασία να τα επινοήσουμε. Πάμε να δημιουργήσουμε μια μικρή αβεβαιότητα. Είπαμε να δημιουργήσουμε μία όαση, όπου η πραγματικότητα θα έχει έναν λιγότερο σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό τα Plásmata φέτος κινούνται ανάμεσα στο αντικειμενικά πραγματικό και το επινοημένο, σε αυτό που λέμε fiction και reality», συμπλήρωσε.





- Manousos Manousakis - Neighbors



Το στοίχημα ήταν τα «Plásmata 3» να μη διαταράξουν την αρμονία και την καθημερινότητα του πάρκου. Τα έργα απλώνονται διακριτικά ανάμεσα σε θάμνους, μνημεία, δέντρα και παρτέρια, αγκαλιάζοντας το αστικό φυσικό τοπίο. Σαν να ήταν πάντα εκεί, μας προσκαλούν να περιηγηθούμε και να ονειρευτούμε.

Στα έργα η τεχνολογία παρουσιάζεται όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως εργαλείο. Οι καλλιτέχνες δεν υπακούνε στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Τη χρησιμοποιούν, τη μεταμορφώνουν, την υπονομεύουν, την ξεπερνούν. Με βασικό όπλο τους τη φαντασία, δημιουργούν νέες αφηγήσεις που δεν υποτάσσονται στους αλγόριθμους, αλλά τους αμφισβητούν, τους επανεφευρίσκουν.





- The Callas - PUNKTHENON



Στα «Plásmata 3» θα δούμε έργα «ψευδοαρχαιολογίας», έργα με ζώα, μεταφυσικά, έργα για την απώλεια. Στην έκθεση θα δούμε ακόμα και έργο που φτιάχτηκε για να γίνει ποστ στο Instagram.





- Joanna & Khalil - Where is my Mind





«To "τίποτα" είναι ένα στοίχημα για εμάς. Η έκθεση είναι ένα εγκώμιο στη βραδύτητα», λέει η κ. Παναγιωτάκου και εξηγεί: «Μας προτρέπει να πάρουμε τον χρόνο μας, να σταθούμε και να κοιτάξουμε πιο κοντά. Τα Plásmata 3 είναι μια σεμνή ωδή στην ομορφιά. Είναι συναισθηματικά και αφορούν την αγάπη και την αγκαλιά».

«Δεν ξέρω αν τα Plásmata πρέπει να λέγονται έκθεση ή πρότζεκτ, γιατί νιώθουμε ότι δεν είναι τίποτα από αυτά τα δύο. Αυτήν τη φορά είναι απλώς μία πρόσκληση και λίγο πολύ τα Plásmata λένε "ελάτε να μας δείτε και να μας βρείτε" και όλα αυτά προκειμένου να μη διασχίσουμε απλώς το Πεδίον του Άρεως ως έναν ενδιαφέροντα δημόσιο χώρο, αλλά να το κάνουμε πιο δικό μας, να περνάμε πιο πολύ χρόνο. Και καλώς ή κακώς για να περνάει κανείς περισσότερο χρόνο ακόμα και σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον όσο είναι πλέον το Πεδίον χρειάζεται την αφορμή», επεσήμανε η κ. Παναγιωτάκου.





- Ziad Antar - TokyoTonight



Ωστόσο, τα «Plásmata 3» δεν είναι απλά μία έκθεση. Μουσική, κινηματογράφος, περφόρμανς, συζητήσεις, φαγητό, εργαστήρια καινοτομίας, αποτελούν τμήμα της φετινής διοργάνωσης της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάσης.

Μαζί με τα έργα, τα «Plásmata 3» φέρνουν στο Πεδίον του Άρεως και μία σειρά δράσεων: Μία περφόρμανς του κορυφαίου Γάλλου χορογράφου Γιαν Μπουρζουά (27, 28 Μαΐου και 6, 7, 8, 13, 14, 15 Ιουνίου), dj sets και ζωντανές εκπομπές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Στέγης «Stegi.Radio», ανοιχτές συζητήσεις με καλλιτέχνες, ερευνητές, επιστήμονες, κατοίκους της περιοχής, ακτιβιστές και εργαζόμενους, κινηματογραφικές προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, εργαστήρια καινοτομίας και επιχειρηματικής ενδυνάμωσης για επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής, γεύσεις και ποτά από εστιατόρια και μπαρ της περιοχής, αλλά και μία ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή, που μας καθοδηγεί σε ένα ονειρικό, μαγευτικό ταξίδι, στο οποίο όλα τα πλάσματα του πάρκου, οι κοινότητες και οι επιχειρήσεις γύρω από αυτό ψιθυρίζουν τα μυστικά τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.





- Moritz Simon Geist - Hard Times - Soft Sounds Credit Robert Arnold



Συντελεστές



Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Επιμέλεια: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Εκτελεστικός Διευθυντής: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

General Manager: Πρόδρομος Τσιαβός

Σχεδιασμός Έκθεσης: Λουκάς Μπάκας

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Χριστίνα Πιτούλη

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης



Project Management: Σμαράγδα Δογάνη

Project Coordination: Κατερίνα Βάρδα

Deputy Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Curatorial Project Management: Θεοδώρα Καπράλου

Επιμέλεια Μουσικού Προγράμματος: Voltnoi & Quetempo (STEGI.RADIO), Άκης Χοντάσης

Επιμέλεια Προγράμματος Ταινιών: Ελιζαμπέττα Ηλία Γεωργιάδου

Επιμέλεια Προγράμματος Συζητήσεων: Πάσκουα Βοργιά

Επιμέλεια F&B: Φώτης Λιάπης

Επιμέλεια Δράσεων Καινοτομίας: Αναστασία Μαυρογιάννη, Πρόδρομος Τσιαβός

Σύμβουλος Δράσεων στον Δημόσιο Χώρο: Νιόβη Ζαραμπούκα-Χατζημάνου

Επιμελητικοί Σύμβουλοι: Ιλειάνα Δημάδη, Κωνσταντίνος Τζάθας, Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Δάφνη Δραγώνα

Υπεύθυνη Εκτέλεσης Παραγωγής: Δήμητρα Μπουζάνη

Εκτέλεση Παραγωγής: Σπυριδούλα Γκεράζη, Δανάη Γιαννακοπούλου, Μαριάνα Αντζουλάτου

Βοηθοί Εκτέλεσης Παραγωγής: Σπύρος Γερούσης, Αχιλλέας Διαμάντης

Παραγωγή Ηχητικής Περιήγησης: Δήμητρα Χατζηχαραλάμπους

- Efi Gousi - Tectonic Riders



Υπεύθυνη Οικονομικού Σχεδιασμού: Μαρία Βασαριώτου

Σύμβουλος Τεχνολογίας: Ηρακλής Παπαθεοδώρου

Campaign Managers: Ελισσάβετ Πανταζή, Δανιήλ Βεργιάδης, Χαρης Γιακουμακης

Content Leader: Αλέξανδρος Ρουκουτάκης

Οργάνωση περιηγήσεων: Στέλλα Κορωναίου

Συνεργάτες Σχεδιασμού Έκθεσης: Δημήτρης Μοδόπουλος, Βαγγέλης Ξενοδοχίδης

Visitor Experience Supervisor: Ζένια Αγκιστριώτη



Group Safety, Security & Facility Management Director: Ανδρόνικος Πανδής

Safety & Security Team Leader: Νικόλαος Καμπάνης

Safety & Security Agents: Δημήτρης Γεωργίου

Security Operations Specialist: Σπυρίδων Τριανταφυλλάκης

Security Operations Professional: Γιάννης Γιαννακός

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ανδρέας Αγγελιδάκης, Ziad Antar, Yoann Bourgeois, The Callas, DIONYSIOS, John Fitzgerald & Godfrey Reggio, Pierre-Christophe Gam, Moritz Simon Est, Έφη Γούση, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Botao ‘Amber’ Hu, Jiabao Li & Matt McCorkle, Noemi Iglesias Barrios, Kalos&Klio, William Kentridge, Αίας Κόκκαλης, Κατερίνα Κομιανού, Μανούσος Μανουσάκης, Ναταλία Μαντά, Martyna Marciniak, Μαρία Μαυροπούλου, Τζάνις Ράφα, Andreas Wannerstedt, Robert Wilson

Η δράση Plásmata 3: We’ve met before, haven’t we? είναι μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Μεγάλος Χορηγός η ΔΕΗ, η οποία στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σύγχρονη τέχνη και ενισχύουν τον πολιτιστικό διάλογο.

Υποστηρίζεται από τη Heineken.

Tελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.







- Ares Awakening - Aias Kokkalis - Plasmata - 25K

Τα Plásmata 3: We’ve met before, haven’t we? υλοποιούνται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων TMLAB, European Digital Deal και του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica (EDIH), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.