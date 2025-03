Ο νικητής του Onassis Film Award στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Φέτος, το Onassis Film Award απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Bugboy του Λουκά Παλαιοκρασά, μια ταινία για τη διαφορετικότητα και την ενηλικίωση.

Το Onassis Culture, στηρίζοντας με συνέπεια την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου και στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τιμά με το Onassis Film Award ένα από τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετέχουν στην Αγορά του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, στηρίζοντας την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου.

Φέτος, το Onassis Film Award απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Bugboy του Λουκά Παλαιοκρασά, μια ταινία για τη διαφορετικότητα και την ενηλικίωση, για όλα τα «ασήμαντα» που έχουν σημασία, για τον μικρό, αόρατο κόσμο που πολλές φορές αγνοούμε. Μια ιδιαίτερη ιστορία, με φρέσκια ματιά και τρυφερότητα στην κινηματογράφηση.



Ο σκηνοθέτης Λουκάς Παλαιοκρασάς αναφέρει: «To Bugboy είναι μια ιστορία ενηλικίωσης ενός εσωστρεφούς εφήβου, του Γιώργου, που αναπτύσσει φιλίες με έντομα και με τη βοήθειά τους βρίσκει το κουράγιο να αλλάξει ότι τον κρατάει πίσω. Είναι μια ταινία που καταπιάνεται με χιούμορ με βαθιά θέματα, μια ταινία που μπορούν οι έφηβοι να δουν τον εαυτό τους. Θέλω να προσκαλέσω τους θεατές όλων των ηλικιών να σκεφτούν την επαφή τους με τη φύση, τους άλλους και τον ίδιο τους τον εαυτό. Πάντα είναι μια πρόκληση να πλησιάσεις τους εφήβους, όπως κάνουμε στο ντοκιμαντέρ μας, αλλά αυτή η συνύπαρξη βοήθησε και εμάς να κάνουμε αυτή την ωραία ταινία και τον ίδιο τον πρωταγωνιστή μας να βρει το θάρρος να μοιραστεί τον όμορφο κόσμο του μαζί μας».





Το Onassis Culture συμμετέχει στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με την παγκόσμια πρεμιέρα της Καρδιάς του Ταύρου της Εύας Στεφανή με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου στο Διεθνές Διαγωνιστικό, την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους ΚΑΙ ΕΛ ΚΑΙ ΑΛ του Ιλίρ Τσούκο στο πρόγραμμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες» και την πρεμιέρα της ταινίας Επιστροφή στο Ντεπώ του Δημήτρη Ζάχου, μια συμπαραγωγή του Onassis Culture.

Onassis Documentaries: Για όλα όσα έχουν σημασία

Το Onassis Culture ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα στον κόσμο που ζούμε και στους κόσμους που θέλουμε να ζήσουμε. Μέσα από μια σειρά νέων ντοκιμαντέρ ερχόμαστε κοντά σε θέματα που μας αφορούν, με το βλέμμα στην ατομική και συλλογική πραγματικότητα, σε προσωπικές ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν, σε όνειρα, εμπειρίες και νέες αφηγήσεις.



Τα Onassis Documentaries μας μεταφέρουν την εύθραυστη πραγματικότητα της εφηβείας (Girlhood, 2021), τη δύναμη του λόγου και της δημοκρατίας (Democracy Is Coming, 2024), τη σημασία του να σπας τη σιωπή σου (TACK, 2024), την επιθυμία του ανθρώπου να πετάξει (Birds or How to Be One, 2020), την πολυπλοκότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας (Η Καρδιά του Ταύρου, 2025), την ιστορία της αθηναϊκής πολυκατοικίας και της ανοικοδόμησης της πόλης μέσα από τη ζωή των ανώνυμων λαϊκών ανθρώπων της αντιπαροχής (Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας, 2021), έναν φόρο τιμής στις γυναίκες που καθαρίζουν τις πόλεις του κόσμου (Clean Cities, 2021), τις αλβανικές ρίζες και την ελληνική ζωή που διαμορφώνουν μια νέα αίσθηση του ανήκειν (ΚΑΙ ΕΛ ΚΑΙ ΑΛ, 2025). Καθημερινοί ήρωες και ηρωίδες από κάθε σημείο του κόσμου –από την Αθήνα ως τη Χιλή και από τη Νέα Υόρκη ως την Κωνσταντινούπολη– μιλούν ανοιχτά και παίρνουν θέση απέναντι στα ζητήματα του «εδώ και τώρα». Με τη δύναμη της εικόνας και την αλήθεια της φόρμας του ντοκιμαντέρ, ταξιδεύουμε, νιώθουμε, αμφισβητούμε και τελικά ερχόμαστε κοντά στη δική μας πραγματικότητα, στον κόσμο που επιλέγουμε να ζήσουμε.





Οι παραγωγές και συμπαραγωγές του Onassis Culture στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η Καρδιά του Ταύρου

της Εύας Στεφανή – 2025

27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Επίσημη Συμμετοχή στο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους



{https://youtu.be/_onksOyrv20?si=GOmuD1po0g6-Mjw5}



Μπορεί η τέχνη να νοηματοδοτήσει τη ζωή μας;



Ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή του Onassis Culture, με αφορμή την παράσταση Εγκάρσιος Προσανατολισμός του Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Η σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή ακολουθεί την προετοιμασία και την περιοδεία στις ευρωπαϊκές σκηνές του έργου Εγκάρσιος Προσανατολισμός του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, και παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του στην προσπάθειά τους να δώσουν σχήμα και πνοή στο έργο. Η κάμερά της κατέγραφε επί δύο χρόνια σκηνές από τις πρόβες στη Στέγη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τις παραστάσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βίλνιους και σε άλλους διεθνείς προορισμούς έως και την τελευταία παράσταση στο Σαν Φρανσίσκο. Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ της, Η Καρδιά του Ταύρου, είναι «γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;», αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά και ως τρόπο νοηματοδότησης της ίδιας μας της ζωής.

Παραγωγή: Onassis Culture



Σκηνοθεσία, Σενάριο & Διεύθυνση Φωτογραφίας: Εύα Στεφανή

Με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου

Και τις/τους: Breanna O’Mara, Τίνα Παπανικολάου, Damiano Ottavio Bigi, Šuka Horn, Jan Möllmer, Łukasz Przytarski, Χρήστο Στρινόπουλο, Μιχάλη Θεοφάνους

Executive Producers: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Παραγωγός: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Μοντάζ: Παναγιώτης Παπαφράγκος

Editing Contributor: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Κάμερα: Εύα Στεφανή, Αιμιλία Μηλού, Παύλος Κοσμίδης

Ήχος: Αιμιλία Μηλού

Χρησιμοποιήθηκαν πλάνα του Julian Mommert από την κινηματογράφηση του έργου

Post-Production Coordinator: Δέσποινα Σιφνιάδου

Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Picture Post Services: AUTHORWAVE

Colorist: Μάνος Χαμηλάκης

Additional Colorist: Μαρία Τζωρτζάτου

Head of Post: Πάνος Μπίσδας

Post Manager: Λίζα Χρυσοχόου

Technical Supervisor: Παναγιώτης Καραχάλιος

Βοηθός Μοντάζ: Φανή Μπίτου

Αγγλικοί Υπότιτλοι: Μέμη Κατσώνη

Επιμέλεια Υποτιτλισμού: Γιάννης Παπαδάκης

Απόδοση Μετάφρασης: Rachel Howard

Εκτέλεση Παραγωγής/Λογιστική και Γραμματειακή υποστήριξη: Movie CO / Χρήστος Χασαπάκης

Η Καρδιά του Ταύρου της Εύας Στεφανή – 2025 | Ίδρυμα Ωνάση

ΚΑΙ ΕΛ ΚΑΙ ΑΛ

του Ιλίρ Τσούκο – 2025

27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Πρόγραμμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες»



Κάπου ανάμεσα. Και Έλληνες και Αλβανοί.



Το ντοκιμαντέρ του Ιλίρ Τσούκο, σε παραγωγή του Onassis Culture, αφηγείται μια σειρά από ιστορίες που δεν είναι ούτε μόνο αλβανικές ούτε μόνο ελληνικές. Είναι και τα δύο.



Τα παιδιά και τα εγγόνια των Αλβανών μεταναστών της δεκαετίας του ’90 γεννήθηκαν και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Η Ντενίσα, ο Δημήτρης, η Στεφανία και ο Ορέστης μάς αφηγούνται το βίωμά τους. Όχι το βίωμα της μετανάστευσης αυτό καθαυτό, αλλά τη δική τους ιστορία. Μια ιστορία που δεν είναι ούτε μόνο αλβανική ούτε μόνο ελληνική. Είναι και τα δύο. Κάτι νέο, κάτι καθαρό και ελπιδοφόρο γεννιέται από αυτή τη γενιά. Τη στιγμή που οι πόλεμοι των ταυτοτήτων μαίνονται σε όλο τον κόσμο και, φυσικά, στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η κάμερα του σκηνοθέτη φωτίζει τις πολλαπλές ταυτότητες όχι ως βαρίδια της ιστορίας, άλλα ως πυξίδες για ένα καλύτερο μέλλον.

Εμφανίζονται: Ντενίσα-Λυδία Μπαϊρακτάρι, Δημήτρης Καπουράνης, Στεφανία Κόστα, Ορέστης Σκιάου

Παραγωγή: Onassis Culture

Σκηνοθεσία: Ιλίρ Τσούκο

Σενάριο: Δημήτρης Χριστόπουλος, Γεωργία Σπυροπούλου, Μπιόρνι Λέκα

Επιστημονικός Σύμβουλος: Δημήτρης Χριστόπουλος

Executive Producers: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Πάσκουα Βοργιά

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κάρλος Μουνιόθ

Μοντάζ: Λεάρτ Ράμα

Χρωματική Επεξεργασία: Μαρία Τζωρτζάτου

Ηχοληψία: Μανώλης Μακριδάκης, Φίλιππος Μάνεσης

Μείξη Ήχου: Κώστας Ντόκος

Πρωτότυπη Μουσική: Λεάρτ Ράμα

Υπότιτλοι: Ελεάνα Ζιάκου

Εκτέλεση Παραγωγής: EYE FILM – Βικτώρια Βελλοπούλου, Γιάννης Καραχάλιος

Ευχαριστίες: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Υπουργείο Εσωτερικών Αλβανίας, Αστυνομικό Τμήμα Κακαβιάς και συνοριακές Αρχές, Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αθήνα), Μαρίνα Γαβριηλίδου, Κωνσταντίνα Παυλή, Arben και Sava Bajraktari, Fatbardh και Hydajete Bajraktari, Δημήτρης, Ηλίας, Tunel Terrace Club (Τίρανα), Star Sport Club (Βούλα), Κωνσταντίνα Καϊμάρα

ΚΑΙ ΕΛ ΚΑΙ ΑΛ του Ιλίρ Τσούκο – 2025 | Ίδρυμα Ωνάση

Επιστροφή στο Ντεπώ

του Δημήτρη Ζάχου – 2025

Μια συμπαραγωγή του Onassis Culture



Στο Ντεπώ της Θεσσαλονίκης, το κλειστό για δεκαετίες αμαξοστάσιο των τραμ της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του για μια θεατρική παράσταση από την parallaxi. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τόσο τη σημερινή πραγματικότητα της γειτονιάς όσο και τις δυνατότητες αναζωογόνησης αυτού του σημαντικού δείγματος βιομηχανικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζάχος

Συντονισμός Παραγωγής: Γιώργος Τούλας

Έρευνα: Χάρης Δημαράς, Μυρτώ Τούλα

Μοντάζ: Χρόνης Θεοχάρης

Φωτογραφία: Ορέστης Ψωμόπουλος

Ήχος: Ενές Kεχαγιά

Μουσική: Δημήτρης Τασούδης, Magnanimus Trio, Yako Trio

Παραγωγή: Parallaxi με τη συμπαραγωγή του Onassis Culture

Αφήγηση: Ελένη Δημοπούλου