Οι The Hooters του θρυλικού «Johnny B» έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι The Hooters θα δώσουν μια συναυλία στην Τεχνόπολη τον Ιούνιο.

Οι πασίγνωστοι The Hooters έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025. Οι Hooters θα δώσουν μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γιορτάζοντας με το ελληνικό κοινό τα 45 χρόνια πορείας τους.

Από την ίδρυσή τους το 1980 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, οι The Hooters εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μπάντες της δεκαετίας του '80, συνδυάζοντας με πρωτοποριακό τρόπο στοιχεία rock, ska, reggae, ακόμα και pop μουσικής. Το όνομα της μπάντας προέρχεται από το χαρακτηριστικό όργανο «hooter» (μια παραλλαγή του μελωδίκου), που έγινε σήμα κατατεθέν στον ήχο τους.



{https://youtu.be/YKy4riaOBMk?si=yZyR35Prk0WxWS6q}



Η μπάντα δημιουργήθηκε από τους Eric Bazilian (φωνητικά, κιθάρα, σαξόφωνο) και Rob Hyman (φωνητικά, πλήκτρα, ακορντεόν), δύο πολυτάλαντους μουσικούς που μοιράστηκαν το πάθος τους για τη δημιουργία καινοτόμου μουσικής. Το πρώτο τους άλμπουμ, το ανεξάρτητο Amore (1983), αποτέλεσε την αρχή της καριέρας τους και τους έφερε κοντά στη φήμη. Ακολούθησε το Nervous Night (1985), το οποίο τους καθιέρωσε παγκοσμίως και έγινε πολυπλατινένιο, με επιτυχίες όπως το And We Danced, Day by Day και το αριστουργηματικό All You Zombies. Αυτά τα τραγούδια βοήθησαν τους The Hooters να δημιουργήσουν έναν αξεπέραστο ήχο, που αγγίζει διαχρονικά διαφορετικές γενιές.



Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η μπάντα γνώρισε τεράστια επιτυχία τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, συμμετέχοντας σε μεγάλα μουσικά γεγονότα όπως το Live Aid στη Φιλαδέλφεια το 1985, δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Το κομμάτι Johnny B από το άλμπουμ One Way Home (1987) συνέχισε τη δυναμική τους πορεία, εδραιώνοντας τη θέση τους στην κορυφή των παγκόσμιων charts.

Οι The Hooters κυκλοφόρησαν συνολικά 7 studio albums, τα οποία έχουν χαράξει τη δική τους πορεία στη ροκ ιστορία:

Amore (1983) – Η πρώτη τους ανεξάρτητη κυκλοφορία, η οποία τους κέρδισε μεγάλη τοπική επιτυχία. Nervous Night (1985) – Το breakthrough άλμπουμ που τους έκανε διεθνώς γνωστούς, με τραγούδια όπως τα And We Danced, Day by Day, και All You Zombies. One Way Home (1987) – Άλμπουμ με έντονες φολκ επιρροές και μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, περιλαμβάνοντας το Johnny B. Zig Zag (1989) – Με επιρροές από την πολιτική και κοινωνική ατζέντα της εποχής. Out of Body (1993) – Εξερεύνηση πιο μοντέρνων ήχων της δεκαετίας του '90. Time Stand Still (2007) – Άλλη μία ώριμη δουλειά του με την χαρακτηριστική διαχρονικότητα του ήχου τους. Rocking & Swing (2023) – Το τελευταίο τους πόνημα που χαρακτηρίζεται από την επιστροφή στις πρώιμες Reggae και Ska ρίζες τους.



{https://youtu.be/2LE0KpcP05I?si=cVASSDz00Q7jOfPA}



Εκτός από τα studio albums, η μπάντα κυκλοφόρησε διάφορα live albums και best-of συλλογές που διατηρούν την κληρονομιά τους ζωντανή. Οι The Hooters διατήρησαν την καλλιτεχνική τους φρεσκάδα και την επαφή με το κοινό μέσα από περιοδείες και εμφανίσεις, συνεχίζοντας να εμπνέουν με το πάθος και τη μουσική τους.



Η συναυλία αυτή θα είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε από κοντά τη θρυλική μπάντα σε ένα εκρηκτικό live show, γεμάτο ενέργεια και με τις κλασικές επιτυχίες που αγαπήσαμε. Οι Eric Bazilian, Rob Hyman και οι υπόλοιποι μουσικοί της μπάντας θα μας ταξιδέψουν σε έναν μουσικό κόσμο που έχει αγγίξει γενιές με τη διαχρονικότητά του.

- Προπώληση Εισιτηρίων: Από 35€ (αυστηρά περιορισμένα early birds) μέσω more.com

Πληροφορίες

Ώρα έναρξης στις 20:30

THE HOOTERS 26 Ιουνίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Εισιτήρια: 40€