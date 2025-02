Οι AC/DC ανακοίνωσαν νέα ευρωπαϊκή περιοδεία

Oι AC/DC ανακοίνωσαν τη συνέχεια της ευρωπαϊκής περιοδείας τους «Power Up» για το 2025. Οι βετεράνοι του ροκ βγαίνουν ξανά στο δρόμο για 12 συναυλίες σε 10 ευρωπαϊκές χώρες αυτό το καλοκαίρι, ξεκινώντας από την Πράγα στις 26 Ιουνίου.



Η περιοδεία τους θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου με τελευταίο σταθμό το Εδιμβούργο, το οποίο θα σηματοδοτήσει την πρώτη τους εμφάνιση στη Σκωτία μετά από μια δεκαετία.



Η προπώληση των εισιτηρίων για τις συναυλίες ξεκινά την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, με εξαίρεση την προπώληση για το live τους στο Παρίσι που θα ξεκινήσει την επόμενη Δευτέρα (10 Φεβρουαρίου).





We will return to Europe this Summer to continue our ‘POWER UP’ tour ⚡️

Tickets for most shows will be available on 7 February 2025 at 10AM local time. The Imola, Italy on sale will be on 7 February at 11AM CET and the Paris, France on-sale date will be on 10 February at 10AM… pic.twitter.com/mAPFesk7nP