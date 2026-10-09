Η προσωρινή διακοπή θα αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Αντιγόνης έως τη Λεωφόρο Κηφισού.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Αθηνών λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αντιγόνης έως το ύψος της συμβολής με την Λεωφόρο Κηφισού.

Κατά την ανωτέρω διακοπή καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ωρου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί των οχημάτων παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.