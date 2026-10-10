Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου για σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν μάλιστα για περαιτέρω επιδείνωση αύριο Κυριακή.

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η αστάθεια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, αν και χωρίς ακραία φαινόμενα. Η κακοκαιρία θα πλήξει κατά βάση τη Δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα, ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα αναμένονται πιο ήπιες τοπικές βροχές, με εξαίρεση την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θράκη και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-δυτικές διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα στις συγκοινωνίες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26-28 βαθμούς Κελσίου, αγγίζοντας τοπικά και τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλία.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αστάθεια και οι βροχές θα ξεκινήσουν κυρίως από τα μεσάνυχτα και μετά.