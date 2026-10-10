Αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη κακοκαιρία καθώς από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μετά ο καιρός θα χαλάσει, η θερμοκρασία θα πέσει και θα σημειωθούν βροχές και έντονες καταιγίδες.

Νέα κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τη χώρα μας από την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι όμως την κακοκαιρία αυτή, το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει αστάθεια κυρίως στη δυτική Ελλάδα η οποία θα επεκταθεί και την υπόλοιπη χώρα.

Κλέαρχος Μαρουσάκης, Χαρά Μάλεση και Δημήτρης Παπαϊωάννου δίνουν το στίγμα τους για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Βροχές και στην Αττική την Κυριακή

Η αστάθεια μπορεί να ξεκίνησε από χτες από την δυτική Ελλάδα ωστόσο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά ωστόσο δεν θα λείψουν οι έντονες βροχές και οι τοπικές καταιγίδες.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του Action24 Δημήτρης Παπαϊωάννου ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος σήμερα ωστόσο, από αύριο, Κυριακή αναμένονται κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως το απόγευμα - βράδυ.

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Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο η αστάθεια θα ενισχυθεί και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Παράλληλα, αξιόλογες βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Μακεδονία, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, αλλά και στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση την Κυριακή τα φαινόμενα επεκτείνονται σε όλη την ηπειρωτική χώρα πλιν της Θράκης και του Αιγαίου. Θα δούμε ισχυρές καταιγίδες, πιθανές και οι χαλαζοπτώσεις ενώ βροχές θα πέσουν και στην Αττική. «Ένα πέρασμα καταιγίδων από την Αττική εκτιμώ ότι θα το κάνει» τόνισε η Χαρά Μάλεση.

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Νέα κακοκαιρία «οργανωμένη»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα τη Δευτέρα. Ωστόσο μέσα στην Τρίτη με Τετάρτη, περιμένουμε το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αυτήν την φορά θα μας έρθει από βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της γηραιάς Ηπείρου, με αποτέλεσμα να συνοδεύεται από αρκετά ψυχρές αέριες μάζες, να είναι πιο οργανωμένο, να πέσουν πιο έντονες βροχές.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, θα δώσει μεγαλύτερο όγκο βροχής, περισσότερο έντονες καταιγίδες, ακόμη και χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του.

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