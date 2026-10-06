10 πλοία-φαντάσματα στα νερά της ιστορικής Ναυμαχίας, στην Κυνόσουρα Σαλαμίνας. Ένα βίντεο του καναλιού Michael Miller.

Πριν από περίπου 2.500 χρόνια, στα στενά της Σαλαμίνας, ο ελληνικός στόλος αντιμετώπισε τις δυνάμεις του Ξέρξη σε μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες της αρχαιότητας. Σήμερα, στα ίδια νερά, βρίσκονται παροπλισμένα, εγκαταλελειμμένα, βυθισμένα και ημιβυθισμένα πλοία, ορισμένα από τα οποία παραμένουν στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Από ψηλά, η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Μεγάλα επιβατηγά πλοία που κάποτε ταξίδευαν στο Αιγαίο, παλιά φορτηγά, δεξαμενόπλοια και πλοία ειδικών χρήσεων βρίσκονται πλέον ακίνητα, με τη σκουριά και τη φθορά του χρόνου εμφανείς στα σκαριά τους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το ιστορικό RASA SAYANG, πρώην υπερωκεάνιο κατασκευής 1956, το οποίο μετά από πυρκαγιά το 1980 τέθηκε οριστικά εκτός υπηρεσίας και σήμερα παραμένει ως ναυάγιο στην περιοχή.

Ξεχωρίζουν επίσης τα AEOLOS KENTERIS I και AEOLOS KENTERIS II, δύο από τα γνωστότερα ταχύπλοα της ελληνικής ακτοπλοΐας των αρχών της δεκαετίας του 2000. Πλοία που κάποτε συνέδεαν με μεγάλες ταχύτητες τον Πειραιά με τα νησιά του Αιγαίου, σήμερα παραμένουν παροπλισμένα στη Σαλαμίνα.

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Στην ίδια περιοχή συναντάμε το PANAGIA AGIASOU, επιβατηγό-οχηματαγωγό κατασκευής 1973, το οποίο μετά από χρόνια παροπλισμού βυθίστηκε το 2022 και ανελκύστηκε το 2023.

Ιδιαίτερη είναι και η περίπτωση του SWIFT 1, ενός ταχύπλοου καταμαράν που είχε χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικές και μεταφορικές αποστολές. Το 2016 υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από ένοπλη επίθεση στην Υεμένη και έκτοτε τέθηκε εκτός ενεργού υπηρεσίας.

Στον όρμο βρίσκονται ακόμη το ELEFANTAS, αμμοληπτικό πλοίο κατασκευής 1969, το INTER 1, το LIBERTUS, το AL. PETROIL, καθώς και το AGIA ZONI II, το δεξαμενόπλοιο που βυθίστηκε το 2017 κοντά στη Σαλαμίνα προκαλώντας μεγάλη πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό.

Η παρουσία τόσων παλαιών και εγκαταλελειμμένων πλοίων σε έναν χώρο τόσο μεγάλης ιστορικής σημασίας προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την εικόνα, την προστασία και την ανάδειξη της περιοχής.

Δεν πρόκειται απλώς για παλιά σκαριά. Κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του ιστορία — διαφορετική κατασκευή, διαφορετική διαδρομή και διαφορετικό τέλος.

Και όλα μαζί συνθέτουν σήμερα ένα παράξενο θαλάσσιο τοπίο.

Στην Κυνόσουρα της Σαλαμίνας, εκεί όπου κάποτε κινούνταν οι αρχαίες τριήρεις, σήμερα παραμένουν ακίνητα τα πλοία-φαντάσματα μιας άλλης εποχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=gUrJ99RpPFY}