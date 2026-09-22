Σε ρυθμούς φθινοπώρου και επίσημα η χώρα: Πού θα έχουμε βροχές και καταιγίδες

Μετά από ένα μάλλον καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, βροχερός αναμένεται ο καιρός σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες - κυρίως στα ορεινά.

Πιο συγκεκριμένα, με έκτακτο δελτίο της, η ΕΜΥ έχει προειδοποιήσει για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.