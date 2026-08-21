Νέα άνοδο καταγράφει η θερμοκρασία στη χώρα, με το κύμα καύσωνα να επιμένει για αρκετές ημέρες και τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται το Σαββατοκύριακο, ενώ ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν έως και τη Δευτέρα, πριν αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση.

Σε «κλοιό» καύσωνα βρίσκεται η χώρα σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασίας Τυράσκη, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Το θερμό κύμα αναμένεται να διατηρηθεί για περίπου μία εβδομάδα, με την πιο δύσκολη περίοδο να εντοπίζεται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου.

Το κύμα ζέστης ενδέχεται να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία της εποχής, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, επιβαρύνουν σημαντικά τις συνθήκες.

Η πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Περιορισμένη αστάθεια αναμένεται μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στην Πίνδο, στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στις συγκεκριμένες περιοχές θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Τα φαινόμενα, πάντως, θα είναι γενικά περιορισμένα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα ανοιχτά της Λέσβου και της Χίου ενδέχεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, έως 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μακριά από τη θάλασσα, θα φτάσει κατά τόπους τους 38-39 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τους ανέμους να είναι μεταβλητοί. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα χαμηλής έντασης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ το απόγευμα θα εκδηλωθεί θαλάσσια αύρα και οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς.

Σαββατοκύριακο με 40άρια

Ιδιαίτερα θερμό αναμένεται το Σάββατο. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης.

Σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, οι άνεμοι θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Ο υδράργυρος θα φτάσει γενικά τους 38-40 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας τους 41 βαθμούς.

Παράλληλα, το Σάββατο η αστάθεια θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με σήμερα, με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά ενδέχεται να κινηθεί λίγο υψηλότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια θα ενταθεί, με πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Αστάθεια τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει μια διαταραχή, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την αστάθεια. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες προβλέπονται σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και όχι μόνο στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να φτάσει τις τιμές του Σαββατοκύριακου. Γενικά θα κυμανθεί στους 38-39 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ενδέχεται να αγγίξει τους 40.

Από την Τρίτη και μετά αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, η ακριβής εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την ένταση της διαταραχής της Δευτέρας και από την ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Το ένα σενάριο προβλέπει σημαντική ενίσχυση του μελτεμιού, στα 6 και πιθανώς στα 7 μποφόρ, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το δεύτερο σενάριο θέλει τη διαταραχή να είναι ηπιότερη και τους ανέμους να ενισχύονται λιγότερο, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να παραμείνουν κοντά στους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το Σαββατοκύριακο να αποτελεί την κορύφωση του κύματος ζέστης.

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