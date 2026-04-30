Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και την επόμενη εβδομάδα οι δικαστικοί υπάλληλοι απέχοντας την ερχόμενη Δευτέρα από την εργασία τους στο πρωην Ειρηνοδικείο ενώ θα προχωρήσουν και σε δίωρη αποχή στα υπόλοιπα δικαστήρια .

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής :



Οι κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας με αφορμή το τραγικό γεγονός που συνέβη στις 28-4-2026 όταν ένοπλος εισήλθε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου και πυροβόλησε με αποτέλεσμα των τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων



ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ καθώς μέχρι στιγμής κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί, ως εξής:



► Δευτέρα 4/5 – Ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.



Στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου και θα ακολουθήσει σύσκεψη – συζήτηση στις 11.00 σε αίθουσα εντός του κτηρίου, στην οποία προσκαλούμε να συμμετέχουν και τους εκπροσώπους των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων στον χώρο της δικαιοσύνης.



► Τρίτη 5/5 – Ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και δίωρη διακοπή εργασιών κατά τις ώρες 09.00 – 11.00 στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.



Στις 09.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μπροστά στο Κτήριο 6 στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων.



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας

και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας μας και της ζωής μας!