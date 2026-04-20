Η συνάντηση της Κοβέσι με τον Φλωρίδη θα γίνει την Τετάρτη στις 9:30.

Την ώρα που κορυφώνεται η συζήτηση για την ανανέωσή ή όχι της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μεθαυριανή επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει η Λάουρα Κοβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα συναντήσει τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου, ενώ την επόμενη ημέρα θα παρευρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνάντηση έχει ζητήσει η ίδια η κ. Κοβέσι ενώ δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής εάν η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πραγματοποιήσει άλλη συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη ή με ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς.

Την είδηση της συνάντησης είχε αποκαλύψει Ο Πληροφοριοδότης, ενώ ο Βασίλης Σκουρής στα Παιχνίδια Εξουσίας είχαν επίσης αποκαλύψει ότι δεν ανανεώνεται η θητεία της Πόπης Παπανδρέου.

Όπως ανέφερε το περασμένο Σάββατο: «Η στοχοποίηση της Πόπης Παπανδρέου από τον Άδωνι Γεωργιάδη και άλλα «γαλάζια» στελέχη μόνο τυχαία δεν είναι. Ο υπουργός Υγείας μεταξύ των άλλων κατηγορεί την εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέα πως εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της και ότι γι΄ αυτό διαβιβάζει στη Βουλή τις δικογραφίες για πολιτικά πρόσωπα.

Εμμέσως πλην σαφώς τη θέση αυτή υιοθέτησε και ο πρωθυπουργός στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «τίποτε δεν δικαιολογεί επιλεκτικές αναφορές προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης». Η επίθεση της κυβέρνησης προς την Πόπη Παπανδρέου έχει ως στόχο την προετοιμασία της κοινής γνώμης για τη μη ανανέωση της θητείας της στα τέλη της άνοιξης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» η απόφαση για μη ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου και ενός ίσως ακόμα μέλους της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα είναι ειλημμένη. Και δεν δεχόμαστε διαψεύσεις γιατί η ημερομηνία της λήψης και της ανακοίνωσης της απόφασης από τον Άρειο Πάγο είναι πολύ κοντά και όλα ο χρόνος τα αποδεικνύει.

Την απόφαση βέβαια την λαμβάνει ο Άρειος Πάγος αλλά σε πολιτικό επίπεδο έχει ήδη ληφθεί.

Το ερώτημα είναι αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει «όπλα» για να ακυρώσει μια τέτοια απόφαση του Αρείου Πάγου, καθώς το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει αποφασίσει ομοφώνως την ανανέωση της θητείας των ευρωπαίων εισαγγελέων στην Αθήνα που λήγει η θητεία της. Απόφαση που είχε προκαλέσει την δυσαρέσκεια της ηγεσίας της ελληνικής δικαιοσύνης που είχε διαμηνύσει πως η ίδια έχει την ευθύνη για την ανανέωση ή όχι της θητείας των μελών της αντιπροσωπίας στην Αθήνα, καθώς ο Άρειος Πάγος θα πρέπει να παράσχει την παράταση της απόσπασης των εισαγγελέων. Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο «Μικροπολιτικός» των «Νέων» την Παρασκευή «ακόμη και αν ο Άρειος Πάγος διαφωνήσει με την παράταση της απόσπασης των εισαγγελέων (όπως υπονοούν οι διαρροές και ο Γεωργιάδης), δεν μπορεί κανείς να τους μετακινήσει από τη θέση τους αν δεν συμφωνήσει η επικεφαλής της ΕΡΡΟ και το Κολέγιο των Επιτρόπων (σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.4 του κανονισμού της».

Η Αθήνα πάντως δείχνει να επιλέγει τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον Άδωνι Γεωργιάδη να επιβάλει τη θέση του στον πρωθυπουργό και, εν συνεχεία, όπως επισημαίνει η αντιπολίτευση, λειτουργεί ο ίδιος ως «λαγός» του.

Απαντήσεις από το Φόρουμ των Δελφών;

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, πάντως, θα βρεθεί στο Φόρουμ των Δελφών στις 23 Απριλίου, όπου και θα συζητήσει με τον Παύλο Τσίμα, ενώ κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου.

Σε κάθε περίπτωση η Λάουρα Κοβέσι φέρεται απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα και να υπερασπιστεί τη μη διασπάθιση των ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για τους Έλληνες αγρότες και όχι για να πλουτίζουν οι «ημέτεροι»- και το κυβερνών κόμμα να εξαγοράζει την ψήφο τους στις εκλογές με ένα πρωτοφανές και κεντρικά οργανωμένο σχέδιο πελατειακό δίκτυο.

Μόνο αν η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σαφείς. Ο κανονισμός ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπερισχύει των εθνικών νόμων, ενώ οι ανανεώσεις της πενταετούς θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων πραγματοποιείται από το Λουξεμβούργο και όχι από τις εθνικές ηγεσίες της δικαιοσύνης, εν προκειμένω δηλαδή όχι από τον Άρειο Πάγο όπως υποστηρίζει η Αθήνα.

Ο μόνος τρόπος δηλαδή για να μην ανανεωθεί για μια ακόμα πενταετία η θητεία της Πόπης Παπανδρέου είναι η Ελλάδα να σταματήσει να αναγνωρίζει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης το προτείνει. Ο πρωθυπουργός θα το υιοθετήσει; Θα επιλέξει για τον εαυτό του το ρόλο του Όρμπαν, τώρα που οι Ούγγροι πολίτες μετά από τον 16 χρόνια έστειλαν τον Όρμπαν σπίτι του; Δύσκολο.

Παρόλα αυτά η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δώσει τη μάχη για τη μη ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου και μένει να δούμε αν θα επιμείνει έως το τέλος σε αυτή τη γραμμή.

ΥΓ: Κάποιες πηγές στην Αθήνα επιμένουν πως τον Κ. Μητσοτάκη θα τον βοηθήσει και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ώστε «να απαλλαγεί από την Κοβέσι». Δύσκολο μας φαίνεται, άλλωστε η Ρουμάνα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δείχνει «σκληρό καρύδι».