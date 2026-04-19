Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο επιχειρηματίας.

Πέθανε, σε ηλικία 80 ετών, ο Νίκος Καραγεωργίου, ιδρυτής της 3άλφα και Α΄ αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς.

Ο ΣΒΑΠ με ανακοίνωση εξέφρασε βαθιά θλίψη για την απώλεια του Νίκου Καραγεωργίου, επισημαίνοντας πως υπήρξε πολύτιμη και διαχρονική η προσφορά του στην ελληνική βιομηχανία. Η κηδεία του θα τελεστεί την ερχόμενη Τρίτη (21/4) στις 15:45 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο Νίκος Καραγεωργίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1946 και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το 1968 ίδρυσε την εταιρεία «Αφοί Καραγεωργίου», με ειδίκευση στη συσκευασία ρυζιού - οσπρίων, υπό τον διακριτικό τίτλο «3άλφα», την οποία «ανέδειξε σε ηγέτιδα στον τομέα της», αναφέρει ο ΣΒΑΠ.

Υπήρξε «διακεκριμένο μέλος» της επιχειρηματικής κοινότητας με πολυετή υπηρεσία ως Α΄ αντιπρόεδρος του ΣΒΑΠ. Επίσης «διακρίθηκε στην προώθηση των θέσεων» της βιομηχανίας και ως πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά και συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες του αθλήματος.