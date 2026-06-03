Η αθλητική επιτυχία συναντά τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Ένα άλμα που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί: Ο παγκόσμιος ρέκορντμαν του άλματος επί κοντώ, Armand “Mondo” Duplantis, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια εξαιρετική πρόκληση στη Στοκχόλμη, δικαιώνοντας τον τίτλο «Jump of the Year». Προκαλούμενος από τη Lidl ο κορυφαίος αθλητής και κάτοχος 15 παγκόσμιων ρεκόρ δεν πήδηξε πάνω από έναν παραδοσιακό πήχη, αλλά πάνω από έναν τοίχο προϊόντων ύψους 5,50 μέτρων, πλάτους 12 μέτρων και βάθους 30 εκατοστών, κατασκευασμένο από την εκτενή γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της αλυσίδας.

Ο εντυπωσιακός τοίχος αποτελούνταν από περισσότερα από 3.000 προϊόντα Lidl, από φρέσκα φρούτα και λαχανικά και δημοφιλή κλασικά προϊόντα όπως VEMONDO, Crownfield και Alesto, μέχρι είδη από non-food μάρκες όπως SILVERCREST, PARKSIDE και CRIVIT. Ο τοίχος προϊόντων αντιπροσωπεύει την πολυμορφία της γκάμας της εταιρείας, η οποία προσφέρει καθημερινά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε πάνω από 30 χώρες πρόσβαση σε μια ευρεία επιλογή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας υψηλής ποιότητας στην καλύτερη τιμή.

Κορυφαίος αθλητισμός και κορυφαία ποικιλία: Τρεις προσπάθειες και μέγιστη αγωνία

Η Lidl είχε προκαλέσει τον Armand Duplantis σε αυτό το άλμα μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram, αφού ο επαγγελματίας αθλητής είχε αποδείξει για άλλη μια φορά τις ικανότητές του στο Diamond League της Σαγκάης. Η ιδέα πίσω από αυτό: μια αναμέτρηση μεταξύ ενός κορυφαίου αθλητή και της εκτενούς γκάμας προϊόντων της Lidl.

Ο κάτοχος πολυάριθμων παγκόσμιων ρεκόρ είχε το κίνητρο να αναλάβει μια απόπειρα ρεκόρ διαφορετική από τις άλλες και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον τοίχο προϊόντων της Lidl στο αθλητικό κέντρο Sätra Friidrottshall στη Στοκχόλμη. Παρόλο που ο αθλητής γνώριζε την αίθουσα από την καθημερινή του προπόνηση, ο τοίχος προϊόντων αποτελούσε ένα πρωτόγνωρο εμπόδιο. Ενώ στους κανονικούς αγώνες το άλμα γίνεται πάνω από έναν λεπτό πήχη, η πρόκληση τώρα ήταν η υπέρβαση ενός ογκώδους φυσικού τοίχου, γεγονός που καθιστά τον προσανατολισμό κατά την απογείωση και την προσγείωση σημαντικά πιο απαιτητικό.

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Ο Armand Duplantis πήρε φόρα και έριξε τον τοίχο στην πρώτη του προσπάθεια. Αφού ο τοίχος ξαναχτίστηκε, ο αθλητής προετοιμάστηκε για τη δεύτερη προσπάθεια και σταμάτησε ακριβώς πριν από το εμπόδιο. Οι ειδικοί του αθλητισμού γνωρίζουν: ακόμα και σε επίσημους αγώνες, ο Duplantis χρησιμοποιεί συχνά τα δύο πρώτα άλματα για να προσαρμοστεί πλήρως, όχι μόνο σωματικά αλλά κυρίως πνευματικά, στο ύψος. Στη συνέχεια ήρθε η τρίτη και τελευταία προσπάθεια: ο Duplantis απογειώθηκε ξανά και πέρασε με επιτυχία τον εντυπωσιακό τοίχο 5,50 μέτρων από προϊόντα της Lidl.

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«Ένα ρεκόρ που κανείς δεν θα καταρρίψει ποτέ: Μαζί με τη Lidl γράψαμε ιστορία»

Αμέσως μετά την προσγείωση, ο Armand Duplantis πετάχτηκε από το στρώμα με ενθουσιασμό, περιγράφοντας τη μοναδικότητα της στιγμής:

«Έχω κατακτήσει πολλά ύψη στην καριέρα μου, αλλά αυτό το άλμα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Το να στέκομαι μπροστά σε έναν πραγματικό τοίχο φτιαγμένο από τόσα πολλά προϊόντα Lidl ήταν μια εντελώς νέα πνευματική εμπειρία και μια αθλητική πρόκληση. Η αγωνία κράτησε μέχρι την τρίτη προσπάθεια, αλλά αυτό ακριβώς είναι που με ελκύει. Είμαι σίγουρος ότι θέσαμε ένα ρεκόρ που κανείς δεν θα φτάσει σύντομα. Μαζί με τη Lidl γράψαμε ένα κομμάτι αθλητικής ιστορίας, για το οποίο θα μιλάω στα παιδιά μου για χρόνια», εξηγεί ο Armand Duplantis.

«Με το ‘Jump of the Year’, θέλουμε να δείξουμε ότι πίσω από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μας κρύβονται πραγματικές επιδόσεις κορυφής. Το να βλέπουμε τον Armand Duplantis να αναμετράται με τον τοίχο προϊόντων Lidl ύψους 5,50 μέτρων ήταν κάτι που σου έκοβε την ανάσα. Αυτός ο τοίχος είναι κάτι περισσότερο από ένα εμπόδιο — συμβολίζει το εντυπωσιακό εύρος και βάθος της γκάμας μας, για την οποία είμαστε εξαιρετικά περήφανοι», δηλώνει ο Robin Ruschke, Head of Marketing και Senior Vice President Lidl International.

«Μαζί με τον Armand Duplantis, φέρνουμε το πνεύμα των παγκόσμιων ρεκόρ απευθείας στους πελάτες μας στην Ελλάδα και αναδεικνύουμε τη φιλοσοφία των δικών μας brands — δηλαδή την απόλυτη κορυφαία ποιότητα. Αυτή ακριβώς την ποικιλία, πάνω από την οποία ο Armand Duplantis μας χάρισε ένα άλμα κορυφής, βρίσκουν καθημερινά οι πελάτες μας στα τοπικά μας καταστήματα. Για εμάς, η καμπάνια αυτή αποτελεί μια σαφή δέσμευση προς τους πελάτες μας στην Ελλάδα: Προσφέρουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, προσιτά σε όλους», αναφέρει ο Αντώνης Ρεβύθης, Head of Marketing της Lidl Ελλάς.

Η αθλητική επιτυχία συναντά τον κοινωνικό αντίκτυπο

Με αυτή την εξαιρετική καμπάνια, η Lidl υπογραμμίζει επίσης την ταυτότητά της ως μια υπεύθυνη εταιρεία: μια ποικίλη γκάμα προϊόντων που κάνει τη συνειδητή διατροφή απλή και προσιτή για όλους. Η Lidl θεωρεί τον εαυτό της συνεργάτη για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και χρησιμοποιεί επανειλημμένα το προσκήνιο του αθλητισμού για να εμπνεύσει τους ανθρώπους προς μια ισορροπημένη διατροφή και μια καλύτερη ζωή.

Πέρα από το εντυπωσιακό άλμα, η Lidl έστειλε επίσης ένα σαφές μήνυμα υπέρ της βιωσιμότητας και κατά της σπατάλης τροφίμων: Μετά την εκδήλωση, όλα τα προϊόντα από τον τοίχο που στήθηκε για το άλμα δωρήθηκαν στη Matmissionen, μια αλυσίδα κοινωνικών παντοπωλείων που ιδρύθηκε από το Stockholms Stadsmission, το οποίο στηρίζει ανθρώπους σε δύσκολες καταστάσεις στη Στοκχόλμη.





