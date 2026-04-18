Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική έκταση στην Άμπελο Αχαΐας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.
Μάλιστα, πριν λίγα λεπτά ήχησε και το 112 που συμβουλεέυι τους κατοίκους να μετακινηθούν προς Ακράτα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
