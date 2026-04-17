Ο πατέρας προέβη σε αρπαγή του ανηλίκου, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του παιδιού».

Ο μηχανισμός Amber Alert ενεργοποιήθηκε σήμερα (17/4) για τη γονική αρπαγή επτάχρονου αγοριού από τη Θεσσαλονίκη.

Χθες, Πέμπτη, ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Βαγγέλη Λάζο, από την περιοχή των Συκεών και έκτοτε αγνοούνται, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η οργάνωση ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert Hellas σήμερα, έπειτα από εισαγγελική εντολή, καθώς «πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο».

Ο Βαγγέλης Λάζο έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1,20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert.

