Οι αστυνομικές αρχές που προσπαθούν να «ξετυλίξουν» το κουβάρι, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες - Τι ισχυρίζεται ο 45χρονος Ιταλός τουρίστας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση θανάτου 30χρονης γυναίκας από την Αιθιοπία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/04) σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, μετά από πτώση στο κενό από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η γυναίκα είχε μεταβεί στο σημείο ύστερα από ραντεβού με 45χρονο Ιταλό τουρίστα, με τον οποίο φέρεται να είχε επικοινωνήσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Ο άνδρας έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τις αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvdbb62ksa9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πριν από την πτώση της 30χρονης είχαν προηγηθεί έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ της ίδιας και του 45χρονου, τόσο στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας όσο και εντός του διαμερίσματος. Λίγο αργότερα, η γυναίκα εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές και ιατροδικαστικές αρχές. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο 45χρονος έφερε εμφανή σημάδια πάλης, όπως γρατζουνιές στον λαιμό και σε διάφορα σημεία του σώματός του ενώ και το 30χρονο θύμα είχε σημάδια πάλης. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι δεν γνώριζε προσωπικά στοιχεία της γυναίκας, παρά το γεγονός ότι είχαν έρθει σε επαφή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhviig96ndxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, η 40χρονη με καταγωγή από την Αιθιοπία ακούγεται να λέει στα αγγλικά στον άνδρα, που βρισκόταν στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου, να ανοίξει. Προς το παρόν, δεν είναι σαφές αν λέει «honey open» ή αναφέρει το όνομα «Χάρι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhv703jodd15?integrationId=eexbs17lxeknn2p}

Η μαρτυρία του γείτονα

Ένοικος της πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη περιέγραψε σκηνές έντασης λίγο πριν το τραγικό περιστατικό. Όπως ανέφερε, γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσε γυναικείες κραυγές στον δρόμο, οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρθηκαν εντός της πολυκατοικίας. «Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. […] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε “μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω”. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν», τόνισε ο ένοικος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvaze0hv08p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα «σκοτεινά» σημεία

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξουν τα ευρήματα από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας, τα οποία έχουν ήδη συλλεχθεί και εξετάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, αξιολογούνται οι κλήσεις που έγιναν προς τις αρχές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι φέρεται να άκουσαν φασαρία λίγο πριν το συμβάν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν όλα τα ενδεχόμενα από πιθανή εγκληματική ενέργεια, μέχρι ατύχημα ή αυτοπροκαλούμενη πτώση καθώς παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη διαδρομή που ακολούθησε μέσα στην πολυκατοικία.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν έχει διευκρινιστεί γιατί η γυναίκα κινήθηκε προς τους ανώτερους ορόφους του κτηρίου, αντί να κατευθυνθεί προς την έξοδο, η οποία θα της επέτρεπε να αποχωρήσει. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η είσοδος της πολυκατοικίας ήταν ελεγχόμενη και απαιτούσε κωδικό πρόσβασης. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο η γυναίκα να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας ή να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, στοιχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με τη συμπεριφορά της λίγο πριν την πτώση. Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένονται να είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου. Ο 45χρονος συνεχίζει να ανακρίνεται παρουσία μεταφραστή, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhves0xjargx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο 45χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση, φέρεται να υποστηρίζει ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς και ότι προσπάθησε να απομακρύνει τη γυναίκα από το διαμέρισμα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις αρχές, ειδοποίησε το 112 όταν αντιλήφθηκε ότι η 30χρονη είχε πέσει στο κενό. Οι αστυνομικοί αναμένουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhv73nk9tbx5?integrationId=40599y14juihe6ly}