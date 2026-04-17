Για το πρόβλημα που αναμένεται να δημιουργήσει η μεγάλη άνοδος στα καύσιμα για τις μεταφορές μίλησε ο δήμαρχος Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο δήμαρχος Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μίλησε για τον κίνδυνο ελλείψεων αεροπορικών καυσίμων αλλά και τις ελλείψεις που αναμένονται στις πτήσεις.

Αναφερόμενος στα αίτια της κρίσης, ο κ. Κωνσταντέλλος εντόπισε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, τη στρατηγική σημασία του Περσικού Κόλπου, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20%-25% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαϊκών προϊόντων, γεγονός που καθιστά οποιονδήποτε περιορισμό κρίσιμο για την προσφορά. Δεύτερον, τα προβλήματα σε υποδομές διύλισης στη Μέση Ανατολή, που έχουν μειώσει την παραγωγή. Τρίτον, το φαινόμενο του fuel hedging, με πολλές αεροπορικές εταιρείες να έχουν ήδη «κλειδώσει» μεγάλες ποσότητες καυσίμων σε παλαιότερες τιμές, περιορίζοντας έτσι τη διαθέσιμη ποσότητα στην αγορά.

Η τιμή της αεροπορικής κηροζίνης έχει σημειώσει απότομη άνοδο, ξεπερνώντας τα 4,25 δολάρια ανά γαλόνι από περίπου 1,95 πριν από την κρίση, καταγράφοντας αύξηση άνω του 120%.

Ήδη στην Ευρώπη εμφανίζονται οι πρώτες επιπτώσεις, με περιορισμούς ανεφοδιασμού σε μεγάλα αεροδρόμια της Ιταλίας, όπως στο Μιλάνο, τη Βενετία, τη Μπολόνια και το Τρεβίζο. Για την Ελλάδα, ο κ. Κωνσταντέλλος εκτίμησε ότι δεν αναμένεται άμεσα κάποιο ακραίο σενάριο, χωρίς όμως να αποκλείεται πλήρως.

Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, προέβλεψε έναν εξορθολογισμό του δικτύου: συγχωνεύσεις δρομολογίων, χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών και περιορισμό πτήσεων με χαμηλή ζήτηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερες επιλογές και μειωμένη ευελιξία για τους επιβάτες, αλλά πιο γεμάτες πτήσεις.

Παράλληλα, το αυξημένο κόστος καυσίμων μετακυλίεται ήδη στους ταξιδιώτες, με την επιβολή «επίναυλου καυσίμου» και αυξήσεις τιμών που φτάνουν περίπου το 30%, ενώ καταγράφεται και μείωση έως 33% στα ταξίδια αναψυχής.

Τέλος, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ζητούν κρατική στήριξη, ώστε να περιοριστούν οι ζημιές και να συγκρατηθούν οι τιμές. Όπως επισήμανε, η αερομεταφορά έχει πλέον χαρακτήρα βασικού κοινωνικού αγαθού και η διατήρηση της προσβασιμότητας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.