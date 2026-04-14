H κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.100.000 ευρώ.

Στην προηγούμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 44782, σειρά η 6η και στοιχείο το Δ.

Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί άρα έχουμε νέο τζάκποτ.

Ο αριθμός 4679 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.