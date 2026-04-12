Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή του Πάσχα, χαρίζοντας ιδανικές συνθήκες για το γιορτινό τραπέζι.

Με ήπιες καιρικές συνθήκες, λίγη συννεφιά και πιθανότητα τοπικών βροχών θα γίνει σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν πρόσκαιρα βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 20 με 21 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αττική

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι νότιοι – νοτιοανατολικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι βορειοανατολικοί 3 έως 4 μποφόρ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βορειοδυτικοί 4 έως 5 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς.