Συρμός του τραμ στο Καλαμάκι, στον Άλιμο συγκρούστηκε με ένα βαν με αποτέλεσμα το πρώτο βαγόνι να εκτροχιαστεί.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την στιγμή όπου ένα λευκό βαν τροφοδοσίας, κατά την προσπάθειά του να βγει με όπισθεν από παραλιακή επιχείρηση, συγκρούστηκε με τραμ.

Ο οδηγός του βαν δεν είχε καθαρό οπτικό πεδίο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο μπροστινό μέρος του τραμ.

Από τη σύγκρουση, το πρώτο βαγόνι του τραμ εκτροχιάστηκε.

Ευτυχώς, κανένας επιβάτης, ούτε οι οδηγοί των οχημάτων, δεν τραυματίστηκαν.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε τμηματικά, καθώς χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να επιστρέψει το τραμ στις ράγες και να απομακρυνθεί.

Η Τροχαία έσπευσε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.

