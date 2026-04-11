Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου, τόσο για το βράδυ της Ανάστασης, για το Πάσχα και των επόμεμων ημερών.

Τα τελευταία δεδομένα για το βράδυ της Ανάστασης, αλλά και τον καιρό της Κυριακής του Πάσχα, δίνει ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζοντας ότι απόψε το βράδυ θα έχουμε συννεφιά από την Αττική μέχρι και την Μακεδονία.

Ειδικότερα, κάποια τοπικά φαινόμενα αναμένονται στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και ίσως σε Κιλκίς και Σέρρες.

Την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι επίσης συννεφιασμένος με κάποιες ψιχάλες να αναμένονται στα ορεινά των περιοχών: Δράμας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Μαγνησίας, αν. Στερεάς, στα βόρεια της Αττικής και στην ανατολική - ορεινή Εύβοια και Πελοπόννησο. Από εκεί και πέρα ο καιρός θα ανοίξει.

Από την Τρίτη, ο καιρός αλλάζει και μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσουν βροχές, ενώ και την Τετάρτη θα έχουμε φαινόμενα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Από 16/4 και μετά ο καιρός θα είναι άστατος και από 18-19/4 αναμένονται λασποβροχές, ενώ 20-21/4 θα έχουμε νέα φαινόμενα στη ηπειρωτικά ορεινά.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=yDz0Jm1rOuU}