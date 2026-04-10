Ολοκληρώνεται σταδιακά η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα.

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς το μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Πάσχα έχει ήδη εγκαταλείψει την πρωτεύουσα από τις μεσημεριανές ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι έφυγαν από την Αττική 50.792 οχήματα. Συγκεκριμένα 26.550 από την Αθηνών-Κορίνθου και 24.242 από την Αθηνών-Λαμίας.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας και τη Νέα Πέραμο, ενώ στην εθνική οδό προς Λαμία η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Η κίνηση στην Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας στις 18:40

Η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου