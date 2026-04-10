Κλείδωσε ο καλός καιρός για την Κυριακή του Πάσχα και οι μετεωρολόγοι συμφωνούν. Όπως φαίνεται από την πρόγνωση της ΕΜΥ, η Ανάσταση θα γίνει με καλές καιρικές συνθήκες, ενώ και η Κυριακή του Πάσχα θα είναι ιδανική για να τηρηθούν τα έθιμα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα και μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να συνεχιστούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα νοτιοδυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.