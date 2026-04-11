Στις 16:30 πραγματοποιείται η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ.

Κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται εκτάκτως σήμερα (11/4), λόγω Πάσχα και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,4 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για την τρίτη κλήρωση της εβδομάδας για το Τζόκερ, η οποία πραγματοποιείται τις Κυριακές. Ωστόσο, λόγω του Πάσχα άλλαξε το πρόγραμμα των κληρώσεων, τόσο σε ό,τι αφορά την ημέρα, όσο και την ώρα διεξαγωγής της.

Έτσι, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, στις 16:30, ενώ η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 16:00. Έπειτα από 16 διαδοχικά τζακ ποτ, το μεγάλο χρηματικό έπαθλο είναι τουλάχιστον 4,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: