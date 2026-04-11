Κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται εκτάκτως σήμερα (11/4), λόγω Πάσχα και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,4 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για την τρίτη κλήρωση της εβδομάδας για το Τζόκερ, η οποία πραγματοποιείται τις Κυριακές. Ωστόσο, λόγω του Πάσχα άλλαξε το πρόγραμμα των κληρώσεων, τόσο σε ό,τι αφορά την ημέρα, όσο και την ώρα διεξαγωγής της.
Έτσι, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, στις 16:30, ενώ η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 16:00. Έπειτα από 16 διαδοχικά τζακ ποτ, το μεγάλο χρηματικό έπαθλο είναι τουλάχιστον 4,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)