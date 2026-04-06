Η δήλωση Χάρη Δούκα.

Στο πλευρό των ευάλωτων οικογενειών στέκεται ο Δήμος Αθηναίων και αυτό το Πάσχα. Τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α), παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Η δράση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου και θα μοιραστούν πασχαλινά δώρα σε πάνω από 1.000 παιδιά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το Πάσχα έρχεται να μας θυμίσει τη δύναμη της ελπίδας και της αλληλεγγύης. Κάθε πράξη προσφοράς αποκτά μεγάλη σημασία για πολλούς συνανθρώπους μας, που δοκιμάζονται καθημερινά. Για κάποιους, το πασχαλινό τσουρέκι, μια λαμπάδα ή ένα παιδικό παραμύθι, δεν είναι αυτονόητα, είναι μικρές πολυτέλειες. Στόχος μας είναι να μπορούν όλοι να νιώθουν αυτές τις μικρές χαρές, να μη στερηθεί κανείς τα βασικά αυτές τις γιορτινές ημέρες. Γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να προσφέρουμε τα καθιερωμένα πασχαλινά είδη σε ευάλωτες οικογένειες. Ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει με συνέπεια την αποστολή του, στηρίζοντας ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας, μέσα από την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα μέλλον πιο δίκαιο, όπου οι γιορτές θα είναι μία αγκαλιά για όλους».

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, Νίκος Χρυσόγελος (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), ανέφερε: «Οι δράσεις στήριξης του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κ.Υ.Α.Δ.Α αποτελούν καρπό καθημερινής, συντονισμένης προσπάθειας. Λίγο πριν από το Πάσχα, υποδεχτήκαμε παιδιά ωφελούμενων οικογενειών και τους προσφέραμε πασχαλινά είδη, για να νιώσουν τη χαρά των ημερών. Με τη στήριξη ιδιωτικών φορέων και πολιτών, έχουν διανεμηθεί πάνω από 45.300 πακέτα μέσω προγραμμάτων και χορηγιών».

Κ.Υ.Α.Δ.Α – Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών: Το έργο σε αριθμούς

To Κ.Υ.Α.Δ.Α. συνεχίζει να στηρίζει συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη μέσα από ένα ευρύ δίκτυο δομών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κ.Υ.Α.Δ.Α., παρακάτω αποτυπώνονται τα ποσοτικά στοιχεία ορισμένων από τις δράσεις του για το έτος 2025:

1. Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών: Εξυπηρέτησε 3.594 οικογένειες με 7.988 μέλη. Δόθηκαν συνολικά 27.102 πακέτα.

2. Κοινωνικό Παντοπωλείο: Εξυπηρέτησε 1.298 οικογένειες με 2.809 μέλη. Δόθηκαν 10.116 πακέτα.

3. Το Πρόγραμμα Lidl: Εξυπηρέτησε 505 οικογένειες με 1.296 μέλη. Δόθηκαν συνολικά 8.098 πακέτα.

4. Μέσω του Προγράμματος «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» - «ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ»: Δόθηκαν δωροεπιταγές αξίας 18.000 ευρώ σε 60 οικογένειες με 129 μέλη.

5. Μέσω του Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» - «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.»: Δόθηκαν δωροεπιταγές αξίας 36.000€ σε 100 οικογένειες με 327 μέλη.