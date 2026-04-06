Δελτία καυσίμων ακόμα και μετά το Πάσχα «βλέπει» ο πρόεδρος του Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, Κώστας Σταμπολής.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, Κώστας Σταμπολής, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους δημοσιογράφους Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα πιεστικό ενεργειακό τοπίο για την Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, την προηγούμενη εβδομάδα τα περισσότερα ευρωπαϊκά διυλιστήρια παρέλαβαν τα τελευταία φορτία πετρελαίου από τον Κόλπο, σημειώνοντας ότι δεν αναμένονται νέες παραδόσεις για αρκετές εβδομάδες. Το έλλειμμα που δημιουργείται, όπως εξήγησε, θα πρέπει να καλυφθεί από εναλλακτικές πηγές, την ώρα που τα διαθέσιμα αποθέματα στις χώρες της Ευρώπης οδηγούν ήδη σε μια πιο αυστηρή και συντηρητική διαχείριση, με στόχο τη διατήρησή τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Σταμπολής εκτίμησε ότι μετά το Πάσχα είναι πιθανό να εξεταστούν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, ακόμη και με τη μορφή δελτίου καυσίμων, όπου κάθε καταναλωτής θα δικαιούται συγκεκριμένη ποσότητα ανά εβδομάδα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν, κάνοντας αναφορά στην ενεργειακή κρίση του Πετρελαϊκή κρίση του 1973.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή κρίση ενδέχεται να είναι ακόμη πιο σοβαρή, καθώς δεν περιορίζεται μόνο σε προβλήματα διακίνησης, αλλά συνδυάζεται και με μείωση της παραγωγής από τις χώρες του Κόλπου. Τέλος, υπογράμμισε ότι ακόμη και σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή, θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες για να επανέλθει η αγορά σε φυσιολογικούς ρυθμούς.