Πιθανή παράνομη σφαγή προβάτων ερευνούν οι αρχές στην Κοζάνη, μετά από τον εντοπισμό υπολειμμάτων από κυνηγούς.

Δημοσιεύματα σχετικά με την ανεύρεση νεκρών προβάτων στην περιοχή της Πτελέας Κοζάνης οδήγησαν σε εκτεταμένους ελέγχους της κτηνιατρικής υπηρεσίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε Κοζάνης, μετά από τον έλεγχο «διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δέρματα και κεφαλές προβάτων, τα οποία δεν έφεραν ενώτια, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση δεν προέκυψαν ενδείξεις ευλογιάς ή άλλης ζωονόσου» και «τα ευρήματα πιθανόν να συνιστούν υπολείμματα παράνομης σφαγής»

Ενημερώθηκε η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες περισυλλογής και καταστροφής των εν λόγω ευρημάτων.

Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Κοζάνης επισημαίνει ότι« η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη σφαγή και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων είναι υποχρεωτική και θα προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωικής παραγωγής».

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ