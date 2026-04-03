Με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος σχολιάζει την εντολή που έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας στην Οικονομική Αστυνομία για εξονυχιστικές έρευνες στο σπίτι και το γραφείο του στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης κακοδιαχείρισης των κονδυλίων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων από τη ΓΣΕΕ.

Πριν από λίγες ημέρες η Εισαγγελία Εφετών δεν συναίνεσε στην αρχειοθέτηση της δικογραφίας σε βάρος του κ. Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες, όπως ζητούσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, επιστρέφοντας τον φάκελο για περαιτέρω έρευνα . Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού, θα πρέπει να διερευνηθεί η υποχρέωση ή μη του κ. Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Από πλευράς του ο κ Παναγόπουλος σημειώνει ότι δύο μήνες μετά τις διαρροές και τα non papers, χωρίς ακόμη να έχει παραλάβει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής, δέχτηκε επίσκεψη στο σπίτι και στο γραφείο του από τα αρμόδια όργανα. «Σεβόμενος απολύτως την εντολή που τους δόθηκε, παρείχα κάθε στοιχείο που μου ζητήθηκε», τόνισε, επισημαίνοντας όμως ότι «αναζητούνται επί ματαίω και με κάθε τρόπο στοιχεία για να κρατηθεί “ζωντανή” μία ανύπαρκτη υπόθεση». Παράλληλα, ο Γιάννης Παναγόπουλος τόνισε ότι η εισαγγελία κάνει τη δουλειά της και ότι εκείνος, ως Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, συνεχίζει κανονικά το έργο του, ενόψει και του επικείμενου συνεδρίου της ΓΣΕΕ.

Ολόκληρη η δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γ.Παναγόπουλου

Σήμερα όπως γνωρίζετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή της δημοσιότητας. Σήμερα όμως – δύο (2) μήνες μετά τις διαρροές και τα non papers χωρίς ακόμα να έχω πάρει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής – δέχτηκα επίσκεψη στο σπίτι και το γραφείο μου, των οργάνων της οικονομικής αστυνομίας. Σεβόμενος απολύτως την εντολή που τους δόθηκε παρείχα κάθε στοιχείο που μου ζητήθηκε. Ωστόσο πρέπει να σημειώσω ότι αναζητούνται επι ματαίω και με κάθε τρόπο στοιχεία για να κρατηθεί «ζωντανή» μία ανύπαρκτη υπόθεση. Η εισαγγελία κάνει τη δουλειά της και εγώ ως Πρόεδρος της ΓΣΕΕ συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου ενόψει μάλιστα του συνεδρίου της ΓΣΕΕ σε λίγες ημέρες.