Την ενοχή του πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών» και νυν ανεξάρτητου, Κωνσταντίνου Φλώρου για τη γροθιά στο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, ζήτησε ο εισαγγελέας. «Ήταν λάθος μου αλλά δεν ζητώ συγνώμη, λόγω των περιοριστικών μέτρων που μου έχουν επιβληθεί», είπε στην απολογία του Κ. Φλώρος

Ένοχος, κατά τον εισαγγελέα, είναι χωρίς αμφιβολία ο πρώην βουλευτής των «Σπαρτιατών» αλλά σήμερα ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος για το επεισόδιο έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, στις 24 Απριλίου του 2024, όταν γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο. Στην αγόρευσή του που οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, θα αποφασίσουν αν υιοθετήσουν, ο εισαγγελέας της έδρας τόνισε: «Ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε και η πράξη έχει την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος».

Απολογούμενος ο Κ. Φλώρος παραδέχτηκε πως ήταν «λανθασμένη η αντίδρασή του», μιλώντας για «ατυχή στιγμή». Προσπάθεια όμως να δικαιολογήσει την ενέργειά του να επιτεθεί σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, καθώς, όπως υποστήριξε, έβρισε χυδαία τη μητέρα του. Είπε μάλιστα ότι από εκείνην πρέπει να ζητήσει συγνώμη. «Γνωρίζω ότι αν από κάπου πρέπει να ζητήσω συγνώμη είναι από τη μητέρα μου, αν τότε δεν την υπερασπιζόμουν, μετά τις συγγνώμες που ζήτησα από τον ελληνικό λαό που με ψήφισε», ανέφερε ο κατηγορούμενος βουλευτής και πρόσθεσε: « Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδραση μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου…Κρίνουμε μια υπόθεση με προσωπικό χαρακτήρα επειδή έγινε στη Βουλή. Λάθος, λάθος και η αντίδρασή μου.. Στον κ, Γραμμένο δεν μπορώ να ζητήσω συγνώμη γιατί έχω περιοριστικά μέτρα».

Ο Κ. Φλώρος αρνήθηκε πάντως πως έριξε γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ισχυριζόμενος ότι «έπιασε από το γιακά τον Βασίλη Γραμμένο, του έβαλε τρικλοποδιά και αυτός έπεσε κάτω».

« Όταν τελείωσε την ομιλία του ο κ. Χήτας , το μόνο που είπα είναι «θα το κρίνει η δικαιοσύνη». Ακούγεται από τον κ. Γραμμένο, «μη μιλάς εσύ ρε σκουπίδι». Εγώ ψήφισα κανονικά. Ο κ. Γραμμένος περιφερόταν άσκοπα μέσα στην αίθουσα χωρίς να ξέρω το γιατί. Όσο διαρκούσε η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, ο κ. Γραμμένος εξήλθε της αίθουσας. Έρχεται πίσω από τις κολώνες και φώναζε «Φλώρε, Φλώρε, τη μανούλα σου θα τη γ@@@@@ω, π@@@@@α θα σαι πάω μέσα με βραχιολάκια». Του είπα πάμε έξω. Δε βγαίνω από αίθουσα με πρόθεση να τον χτυπήσω. Βγαίνω από την αίθουσα, έψαχνα τον κ. Γραμμένο, ήταν με τον αστυνομικό. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι ότι του ζητάω εξηγήσεις… «τι πρόβλημα έχεις μαζί μου;», του είπα», περιέγραψε, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο του ξυλοδαρμού, ο κατηγορούμενος.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος δήλωσε πάντως πρόθυμος να αποσύρει τη δική του μήνυση προς τον Βασίλη Γραμμένο, εφόσον εκείνος προχωρήσει σε δήλωση μετανοίας για τα όσα είπε για τη μητέρα του, συμπληρώνοντας:. «Αν ο κ. Γραμμένος σήμερα πει «ενήργησα λάθος», θα τελείωνε εκεί. Δεν έχω μίσος ή έχθρα προς κανέναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης».