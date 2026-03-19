Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η δίκη του πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών και νυν ανεξάρτητου, Κωνσταντίνου Φλώρου για το επεισόδιο, έξω από την Ολομέλεια της Βουλής, όπου γρονθοκόπησε το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο, στις 24 Απριλίου του 2024..

Ο Κ. Φλώρος ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας σε βάρος βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είχε μάλιστα τότε συλληφθεί ενώ μετά την απολογία του στην ανακρίτρια είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον κ.Γραμμένο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Και οι δύο πάντως στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής όταν ο Βασίλης Γραμμένος που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος αναφέρθηκε σε όσα έγιναν εκείνη την ημέρα εντός και εκτός της Ολομέλειας της Βουλής όπου ήταν σε εξέλιξη ψηφοφορία για άρση ασυλίας του κ.Βελόπουλου, μετά από μήνυση του Ευστάθιου Φλώρου, πατέρα του κατηγορούμενου βουλευτή, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Ελληνική Λύση. Όπως ανέφερε υπήρχε αντιδικία με τον Ευστ.Φλώρο λόγω υβριστικών μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα.

Βασίλης Γραμμένος: "Πήγε να με πνίξει. Μου έριξε μία γροθιά κι έπεσα κάτω"

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως ο Κων/νος Φλώρος προέβαινε σε χειρονομίες και ύβρεις εντός της Ολομέλειας και ο ίδιος βγήκε από την αίθουσα για να ενημερώσει τους αστυνομικούς .

«Επειδή κατάλαβε ότι έχω πάει στον αστυνομικό, είχε πρόθεση να έρθει σε μένα να μου κάνει κακό. Εγώ κάθομαι στο σκαλοπάτι της Ολομέλειας, όσο μιλάω με τον αστυνομικό έρχεται και μου λέει «θα σε γ@σω, κοντέ». Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο να είναι έξαλλος απέναντι μου. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι του, με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει. Εγώ είχα πάθει σοκ. Αισθανόμουν και ντροπή που κάτι τέτοιο γινόταν μέσα στην Ολομέλεια. Έπειτα με αφήνει και μου τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο και πέφτω κάτω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου.

Πρόεδρος: Υπάρχουν καταθέσεις που λένε πως ο κ.Φλώρος έλεγε ότι του βρίσατε τη μητέρα. Μάρτυρας ισχυρίζεται ότι εσείς κάνατε νόημα στον κ.Φλώρο να βγείτε έξω.

Μάρτυρας: Δεν έχω επισκεφθεί ποτέ τα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση. Για ποιο λόγο να βρίσω τη μάνα ενός ανθρώπου; Ούτε εκείνον έβρισα.

Κ.Βελόπουλος: "Είναι τραμπούκος, υπαρχηγός του Κασιδιάρη"

Τα «αίματα άναψαν» στη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Κυριάκου Βελόπουλου ο οποίος χαρακτήρισε «τραμπούκο ναζιστή, υπαρχηγό του Ηλία Κασιδιάρη τον κατηγορούμενο.

Κ.Βελόπουλος: Ο υπαρχηγός του Κασιδιάρη είναι.

Κ.Φλώρος: Μήνυση, θα κάνω μήνυση

Κ.Βελόπουλος: Τον ακούτε; Συνεχίζει.

Κ.Φλώρος: Είσαι αστείος.

Κ.Βελόπουλος: Να, συνεχίζει!

Πρόεδρος: Παρακαλώ.

Ο αστυνομικός στον οποίο απευθύνθηκε ο κ.Γραμμένος για να διαμαρτυρηθεί περιέγραψε το βίαιο περιστατικό μεταξύ των βουλευτών, λέγοντας:. «Βγήκε ο κ.Φλώρος. Τον έψαχνε με το βλέμμα, εντόπισε τον κ.Γραμμένο «τι πρόβλημα έχεις» του είπε ο Φλώρος και ο Γραμμένος απάντησε «θα κάνω ό,τι γουστάρω». Είχαν μια μικρή αψιμαχία. Περίπου ενάμισι λεπτό κράτησε. Ο κ.Φλώρος τον έριξε κάτω, εγώ τον απομάκρυνα, ο κ.Γραμμένος ήταν κάτω, ο κ.Φλώρος έλεγε «να μην βρίζεις μανάδες». Του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον έκανε σβούρα», ανέφερε ο αστυνομικός.

Όσα είδαν οι βουλευτές

Ο Β´Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ Γ. Γεωργαντάς που προήδρευε στην ψηφοφορία , κατέθεσε: «Αντιλήφθηκα μία ένταση. Είδα τον έναν βουλευτή, τον κ.Γραμμένο κοντά στην έξοδο να αποχωρεί και τον κ.Φλώρο να κατευθύνεται πίσω του με έντονο βήμα. Άκουσα μετά ότι υπήρξε περιστατικό με άσκηση σωματικής βίας».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες Διονύσης Βαλτογιάννης είπε ότι υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο βουλευτών με τον κ.Γαμμένο να αποκαλεί σκουπίδι τον κ.Φλώρο, να του βρίζει τη μητέρα και να απειλεί πως θα του φορέσει «βραχιολάκια».

Παρούσα στο περιστατικό ήταν η Κατερίνα Μονογυιού, βουλευτής ΝΔ, η οποία υποστήριξε: «Τους είδα να τσακώνονται έντονα. Ο κ.Φλώρος έλεγε «μου έβρισες τη μάνα», δεν θυμάμαι αν άκουσα να βρίζει ο κ.Γραμμένος. Υπήρχε ένας αστυνομικός ανάμεσά τους να τους χωρίσει. Έβλεπα την πλάτη του κ.Φλώρου, τον έπιασε πίσω από τον λαιμό και τον έριξε κάτω.»

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου είπε για το επεισόδιο: «Είδα κάτω τον κ.Γραμμένο με ένα χαρτομάντηλο, πήγα ως γιατρός να τον ρωτήσω αν χρειάζεται κάτι. Ο κ.Φλώρος του έλεγε να μην του βρίζει τη μάνα, αλλά εγώ δεν άκουσα αν είχε ειπωθεί κάτι τέτοιο».

«Η φράση «είσαι σκουπίδι» ακούστηκε από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης. Είδα τον κ. Γραμμένο να αποχωρεί από την αίθουσα», Σκέφτηκα ότι... σε ωραίο περιβάλλον ήρθα», κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την ΝΙΚΗ Νίκος Παπαδόπουλος.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Πάρης Παπαδάκης ανέφερε για το περιστατικό: «Ακούσαμε όλοι τις φωνές. Βγήκα και είδα τον κ.Γραμμένο στο πάτωμα και τον κ.Φλώρο να βρίζει και να φωνάζει «θα σε γ@..σω που βρίζεις μανάδες». Προσωπικά δεν έχω ακούσει τον κ.Γραμμένο να βρίζει».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Μαρτίου με την απολογία του κατηγορουμένου.