Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζ. Κεσσέ:

«Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρος παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 27.1.2021 όταν και έλαβε μήνυμα με ειδοποίηση για την αντικατάσταση αερόσακου στο αυτοκίνητο του μάρκας Citroen. Την ίδια ημέρα συμμετείχε στη Σύνοδο Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ. Στην περίπτωση αυτή προέκυψε κίνδυνος για τη διαρροή κρίσιμων και απόρρητων πληροφοριών για τις επιχειρησιακές δυνατότητες, τα στρατιωτικά σχέδια, τις συμμαχικές δεσμεύσεις, τη διάταξη δυνάμεων και το μηχανισμό συνεργασίας με ευρύτερες συνέπειες για την εθνική ασφάλεια, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και την αξιοπιστία της χώρας. Ο κ. Φλώρος δεν ζήτησε ποτέ την δίωξη όσων των παγίδευσαν και απουσίαζε από την δίκη κατά αυτών που αποπειράθηκαν ή κατάφεραν να αποσπάσουν απόρρητες πληροφορίες.

»Μέχρι και σήμερα ο κ. Φλώρος δεν έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και συνεχίζει να προσφέρει ασυλία στους ιδιώτες ακόμη και τώρα που έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την παγίδευση του. Παραμένει για τους δικούς του λόγους επαγγελματίας εφησυχασμένος. Η εθνική ασφάλεια όμως και η αφοσίωση στην πατρίδα δεν είναι σημαίες ευκαιρίας».

