Τι λένε οι μετεωρολόγοι. Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα «αλλά να υπάρξει ψυχραιμία».

Κακοκαιρία έρχτεται αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να σαρώσει τη χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, η κορύφωση των φαινομένων προβλέπεται την Τετάρτη 1 Απριλίου, η οποία αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του κύματος κακοκαιρίας.

Τα πρώτα σημάδια της επιδείνωσης θα εμφανιστούν από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης, με βροχοπτώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι οποίες σταδιακά θα ενταθούν.

Την Τετάρτη, το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη πάνω από τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες και έντονες βροχές.

Από την Πέμπτη έως και την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, ωστόσο με μικρότερη ένταση.

Πιο συγκεκριμένα:

Τρίτη (31/3): Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τοπικές βροχές που σταδιακά θα ενταθούν.

Τετάρτη (1/4): Η ημέρα της μέγιστης έντασης. Το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε πλήρη οργάνωση πάνω από την Ελλάδα, προκαλώντας γενικευμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Πέμπτη (2/4) - Παρασκευή (3/4): Τα φαινόμενα θα επιμείνουν, αλλά με σαφώς μικρότερη δυναμική σε σχέση με την Τετάρτη.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Εύβοια και οι Σποράδες, καθώς και τμήματα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Επίσης, έντονα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του ανατολικού, βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

{https://www.facebook.com/meteo.kallianos/posts/pfbid0QLrXrSnjCsTsbnJAeGeuyQrmoy3XnwVDQxpzz1AXBZGopvcqDmxtc88pcLavomkyl}

«Τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι έρχεται κάτι πιο οργανωμένο, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων για να αποσαφηνιστούν η ένταση, η ακριβής του πορεία και οι περιοχές που θα επηρεάσει» επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0iuSwYLy156d2ZafnM5pE3QE1RBSs7PxBA8c8EkA8q6cvyX55NVMWJjshtZeKFLShl}

Το νέο σύστημα της εβδομάδας απαιτεί προσοχή και ψυχραιμία, επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, αναφερόμενος στις νέες διαταραχές.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02a9Bbw9AprDD3XmWPCsjNBubCgj7h2kDaDTBS6CBmJcfUd8s5pKyp214Z5TirYPX1l&id=760859466}

«Έντονα άστατος ο καιρός σήμερα και αύριο, περιορίζεται η αστάθεια την Κυριακή προς το Αιγαίο, βελτιωμένος ο καιρός τη Δευτέρα με νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από Τρίτη» ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης πριν από τρεις ημέρες.

{https://www.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid0GHmDbdneZtst9yc4QW5ixvL3fsiehNCjuBXAbxwLhroLwEG4aFXptvyfQnGNKf5Ql}

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αναφέρθηκε στο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από Τρίτη βράδυ, Τετάρτη και Πέμπτη.

Τα διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα συγκλίνουν ότι θα πέσουν πολλά χιλιοστά νερού και στην Αττική.

«Η Αθήνα ούτως ή άλλως έχει υποστεί αλλεπάλληλες επιπτώσεις από τέτοια φαινόμενα, ιδίως τη φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία είχε κάμποσα χρόνια να επαναληφθεί στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια κατάσταση όπου ναι μεν αναγνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός, δηλαδή όντως υπάρχει ένα θέμα που θα αρχίσει την επόμενη Τετάρτη, το απόγευμα της Τετάρτης και θα συνεχιστεί και την Πέμπτη. Βεβαίως το ύψος της βροχής θα είναι αρκετά μεγάλο, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που υπάρχουν, τα οποία είναι προγνωστικά, δεν μας λένε ακριβώς» δήλωσε ο κ. Λέκκας.

«Θα έχουμε πολύ πιο καλή εικόνα αύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, γιατί όσο προχωράμε στον χρόνο, τόσο πιο εύκολες είναι οι προβλέψεις. Θέλει μια ετοιμότητα η όλη κατάσταση, εφόσον επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, ότι έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις, γιατί η Αθήνα είναι ένα τρωτό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως έχει καταλήξει τις τελευταίες δεκαετίες, πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα» συνέχισε.