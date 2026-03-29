Στη φυλακή 4 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, με εικονικά τιμολόγια και εταιρείες «φαντάσματα».

Σήμερα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο μαραθώνιος απολογιών των τελευταίων 15 συλληφθέντων για συμμετοχή στο κύκλωμα που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, με εικονικά τιμολόγια και εταιρείες «φαντάσματα», μη καταβάλλοντας φόρους και εργοδοτικές εισφορές.

Αμέσως μετά την απολογία τους, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι τέσσερις κατηγορούμενοι ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση..

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν τον πιο κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ο πρώην παίκτης γνωστού ριάλιτι.

Τους λογιστές «έδειξαν» ως υπεύθυνους οι κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται, ρίχνοντας την ευθύνη για την εμπλοκή τους στους λογιστές. Δήλωσαν μάλιστα σοκαρισμένοι για τη οκταετή δράση του κυκλώματος υποστηρίζοντας πως και οι ίδιοι έπεσαν θύματα καθώς δεν ήξεραν πως εμφανίζονταν να έχουν εταιρείες στο όνομά τους.

«Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίος αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος!», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ένας επιχειρηματίας ενώ συγκατηγορούμενή του, είπε στην ανακρίτρια πως το το 2023 προσέγγισαν την ίδια και το σύζυγο της προτείνοντάς τους τρόπους να βάλουν χρήματα για να μην ταλαιπωρούνται!

«Κάποιος που γνωρίσαμε σε μία καφετέρια μαζί με το σύζυγό μου μας είπε πως αν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα και να μην ταλαιπωρούμαστε να μας γνωρίσει σε ένα λογιστικό γραφείο και να μας πει τι να κάνουμε» φέρεται να είπε και υποστήριξε πως τους πήγε σε ένα λογιστικό γραφείο , στη Γλυφάδα όπου τους γνώρισε συγκατηγορούμενο τους λογιστής .

«Μας ζήτησε τους κωδικούς taxisnet για να ανοίξουμε ένα μαγαζί ο καθένας, στο όνομά μας . Κανονίσαμε να μας δίνει κάθε μήνα 500 ή 600 ή 700 ευρώ στον καθένα. Μου είχε πει ότι άνοιξαν στο όνομά μου ένα beach bar στη Ρόδο. Στον άντρα μου είχε ανοίξει ένα σουβλατζίδικο στο όνομά του στην Αθήνα» φέρεται να ανέφερε στην απολογία της.

«Όλα ήταν νόμιμα», είπαν οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος



Από την πλευρά του, ένας από τους κατηγορούμενους λογιστές ισχυρίστηκε πως όλα ήταν νόμιμα, λέγοντας: «Οποιαδήποτε λογιστική δραστηριότητα μου ήταν σύννομη».

Οποιαδήποτε σχέση με απάτη, αρνήθηκε και ο κατηγορούμενος διαφημιστής ο οποίος , σύμφωνα με πληροφορίες , στην απολογία του ανέφερε πως η δουλειά του ήταν να κάνει προώθηση ενεργειών στις επιχειρήσεις .«Δεν έχω καμία σχέση με τα λογιστικά. Δεν έχω στήσει καμία εταιρεία «φάντασμα». Εγώ είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μου και έχει πραγματική λειτουργία» φέρεται να είπε, καταθέτοντας και σχετικά έγγραφα προς επίρρωση των ισχυρισμών του, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει την ανακρίτρια.