Ο νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου στις 4 Απριλίου του 2025.

Νέο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος και της Ακτοφυλακής επιλέχθηκε ομόφωνα από το ΚΥΣΕΑ ο Αντιναύαρχος Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου, μετά την αποστράτευση του προκατόχου του Κοντιζά Τρύφωνα του Εμμανουήλ.

Ο αντιναύαρχος Κοντιζάς διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, «θεωρώντας αυτόν ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του και του απένειμε τον βαθμό του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία» αναφέρει η σχετική απόφαση.

Ο νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εισήχθη στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ το 1997, από την οποία αποφοίτησε το 1998 ως Σημαιοφόρος. Υπηρέτησε στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου ως Διοικητής Λιμενικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ως εισηγητής στο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ακολούθως στο Γρ. Υπουργού και στο Γραφείο Υπαρχηγού ΛΣ. Από το 2009 έως το 2012 αποσπάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνικός εμπειρογνώμονας επί θεμάτων ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης και θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο.

Από το 2012 μέχρι το 2019, υπηρέτησε ως Τμηματάρχης στα Τμήματα Ναυτιλιακής Πολιτικής και Διεθνών Οργανισμών & Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας. Από το 2019 μέχρι και το 2023 υπηρέτησε ως Διευθυντής στην ίδια Διεύθυνση. Από το 2016 μέχρι το 2023 διετέλεσε, με παράλληλα καθήκοντα, Διευθυντής του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος. Το 2023 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο και τοποθετήθηκε στη θέση του Συντονιστή του Γρ. Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, θέση στην οποία παρέμεινε και μετά την προαγωγή του στο βαθμό του Υποναυάρχου το 2024. Στις 4 Απριλίου του 2025, επελέγη ως Αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου.

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις και Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ενώ μιλά άριστα αγγλικά και γαλλικά. Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.